Soldado norte-coreano debaixo de fogo consegue fugir do país

Alexandre Brito - RTP14 Nov, 2017, 15:43 | Mundo

O soldado terá sido alvo de mais de 40 disparos de militares norte-coreanos que patrulham a fronteira. A zona está em estado de guerra desde o conflito de 1950-53, que terminou numa trégua e não num tratado de paz.





Os médicos que o assistiram dizem que retiraram cinco balas do corpo, mas deixaram outras duas. O homem deve sobreviver apesar dos graves ferimentos.



O relato da fuga indica que o soldado, a certa altura, conseguiu abrigo por trás de uma estrutura da Coreia do Sul na zona desmilitarizada. Militares sul-coreanos e norte-americanos no local conseguiram depois retirá-lo do local.



A fuga de norte-coreanos do país não é inédita, mas a maior parte deserta depois de viajar para a China. Já a fuga para a Coreia do Sul, pela zona dismilitarizada, é rara.



O ministro sul-coreano da Defesa afirmou já esta terça-feira que foi a primeira vez que soldados norte-coreanos dispararam na direção do lado sul da fronteira da zona desmilitarizada. As autoridades estão investigar a situação, com questões a serem levantadas neste momento sobre se a Coreia do Sul devia ou não ter respondido aos disparos do outro lado da fronteira.