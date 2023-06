"Soldados da Wagner revelaram sabedoria". Putin condena organizadores sem mencionar Prigozhin

“Foi necessário algum tempo para permitir que aqueles que cometeram o erro mudassem a sua decisão”, declarou esta noite o líder russo.



“Agora, podem integrar o Ministério da Defesa da Rússia ou voltar para as suas famílias. Esta minha promessa será cumprida. Repito: a escolha é de cada um de vós”, assegurou Vladimir Putin, em declarações ao país. Putin agradeceu ao presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, pelo seu “impacto para a decisão de paz”.







O presidente russo frisou que “as organizações e forças políticas tomaram a atitude de apoiar a ordem constitucional” perante a rebelião da Wagner e que “todos ficaram unidos pela responsabilidade pelos destinos da pátria”.



“Desde o início dos acontecimentos, foram tomadas todas as decisões para neutralizar a ameaça e para proteger a vida e a segurança dos nossos cidadãos. O motim armado foi suprimido e os organizadores tiveram de entender isto”, afirmou.





“Eles sabiam que estavam a iniciar atos criminosos num país que enfrenta hoje uma ameaça externa colossal”, acrescentou o presidente.

Soldados da Wagner “são patriotas da Rússia”

Putin aproveitou para deixar elogios, em primeiro lugar, aos soldados do grupo Wagner, que disse serem “patriotas da Rússia”.



“Provaram-no ao libertarem [a região ucraniana do] Donbass e não viraram as armas contra os seus irmãos, com quem já combateram ombro a ombro”, declarou o presidente russo.



Quanto aos organizadores da rebelião, as palavras foram de condenação, mas sem tocarem no nome de Evgueny Prigozhin, líder do grupo Wagner. “Os organizadores da rebelião traíram-nos e traíram até aqueles que envolveram no seu ato”, declarou Vladimir Putin.



“Empurraram essa gente para atirar contra os próprios compatriotas. É isso que os tutores ocidentais e os nacionalistas de fora queriam: que os russos se matassem uns aos outros e que a Rússia perdesse e a sociedade sofresse um banho de sangue”, firmou.





Aos militares e Serviços Secretos da Rússia, Putin lançou agradecimentos, considerando que “se mantiveram fieis ao juramento prestado”.



“A coragem dos pilotos que foram mortos ajudou a salvaguardar a Rússia contra o banho de sangue”, declarou.