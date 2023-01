Soldados franceses saem do Burkina Faso "dentro de um mês" - Governo

"Na terça-feira (...) recebemos formalmente a denúncia, por parte do governo burquinabê, do acordo de 2018 relativo ao estatuto das forças francesas presentes neste país. De acordo com os termos do acordo, a denúncia produz efeitos um mês após o recebimento da notificação por escrito. Respeitaremos os termos deste acordo ao dar seguimento a este pedido", disse a porta-voz.

Na passada segunda-feira, o Quai d`Orsay tinha anunciado que aguardava esclarecimentos do Presidente do governo de transição do Burkina Faso sobre o pedido do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros para a saída das tropas francesas no prazo de um mês.

"Recebemos a nota verbal [do ministério do Burkina Faso] transmitida à nossa embaixada", disse a porta-voz do Quai d`Orsay, Anne-Claire Legendre, à agência AFP, através de uma declaração escrita.

"Como o Presidente da República [Emmanuel Macron] afirmou ontem [domingo], estamos à espera que o Presidente da transição no Burkina Faso, Ibrahim Traore, esclareça o alcance desta nota", acrescentou.

O porta-voz do governo do Burquina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo, tinha afirmado, numa entrevista à Radio-Télévision du Burkina (RTB), que o que estava a ser denunciado era "o acordo que permite que as forças francesas estejam presentes no Burkina Faso".

"Isto não é o fim das relações diplomáticas entre o Burkina Faso e a França", disse.

O Burkina Faso acolhe atualmente um contingente de cerca de 400 forças especiais francesas, a força Sabre.