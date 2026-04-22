Soldados israelitas punidos por vandalismo contra estátua de Cristo no Líbano

Findings and Conclusions of the Inquiry into the Conduct of an IDF Soldier Who Damaged a Christian Symbol in Southern Lebanon



The inquiry found that during IDF activity in the area of the Christian village of Debel in southern Lebanon, an IDF soldier damaged a Christian… https://t.co/73ubDn3L2G — Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026

O incidente ocorreu na vila de Debel, no sul do Líbano, e provocou uma vasta indignação após a imagem do soldado israelita a destruir com uma marreta a estátua de Cristo ter sido amplamente partilhada nas redes sociais.

A short while ago, in full coordination with the local community of Debel in southern Lebanon, the damaged statue was replaced by IDF troops. The Northern Command worked to coordinate the replacement of the statue from the moment it received the report of the incident.



The IDF… pic.twitter.com/nGh1s1iia1 — Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026

lê-se num comunicado das IDF partilhado na rede social X.“A investigação determinou que a conduta dos soldados se desviou completamente das ordens e dos valores das IDF”, acrescentam.Outros seis soldados que estavam presentes no local “foram convocados para esclarecimentos que serão realizados posteriormente, após os quais serão determinadas outras medidas a nível de comando”.No comunicado, as IDF dizem que o chefe do Estado-Maior-General condenou o incidente e declarou que o mesmo constitui uma“As IDF expressam profundo pesar pelo incidente e sublinham que as suas operações no Líbano são exclusivamente dirigidas contra a organização terrorista Hezbollah e outros grupos terroristas, e não contra civis libaneses”, acresncetam.“O Comando Norte trabalhou para coordenar a substituição da estátua desde o momento em que recebeu o relatório do incidente”, afirmam, reiterando “profundo pesar pelo incidente” e garantindo que “estão a trabalhar para garantir que não se repita no futuro”.Debel é uma das dezenas de aldeias no sul do Líbano que estão agora sob ocupação israelita.O cessar-fogo interrompeu seis semanas de combates entre as Forças de Defesa de Israel e o grupo armado xiita Hezbollah, embora ambos os lados se acusem mutuamente de violações.