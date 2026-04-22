Soldados israelitas punidos por vandalismo contra estátua de Cristo no Líbano

Soldados israelitas punidos por vandalismo contra estátua de Cristo no Líbano

O exército israelita afastou dois soldados do serviço de combate e colocou-os em prisão militar durante 30 dias depois de terem destruído uma estátua de Cristo no sul do Líbano, anunciaram as Forças de Defesa de Israel (IDF) na terça-feira.

Mariana Ribeiro Soares - RTP /
Reuters

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“Foi decidido que o soldado que danificou o símbolo cristão e o soldado que fotografou o ato serão afastados do serviço de combate e receberão 30 dias de detenção militar”, lê-se num comunicado das IDF partilhado na rede social X.

“A investigação determinou que a conduta dos soldados se desviou completamente das ordens e dos valores das IDF”, acrescentam.

Outros seis soldados que estavam presentes no local “foram convocados para esclarecimentos que serão realizados posteriormente, após os quais serão determinadas outras medidas a nível de comando”. O incidente ocorreu na vila de Debel, no sul do Líbano, e provocou uma vasta indignação após a imagem do soldado israelita a destruir com uma marreta a estátua de Cristo ter sido amplamente partilhada nas redes sociais.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse estar "chocado e consternado" e expressou pesar pelo incidente "e por qualquer mágoa que tenha causado aos fiéis no Líbano e em todo o mundo".

No comunicado, as IDF dizem que o chefe do Estado-Maior-General condenou o incidente e declarou que o mesmo constitui uma “conduta inaceitável e uma falha moral, que ultrapassa em muito qualquer padrão aceitável e contradiz os valores das Forças de Defesa de Israel e a conduta esperada das suas tropas”.

“As IDF expressam profundo pesar pelo incidente e sublinham que as suas operações no Líbano são exclusivamente dirigidas contra a organização terrorista Hezbollah e outros grupos terroristas, e não contra civis libaneses”, acresncetam.

As Forças de Defesa de Israel também informaram, na terça-feira, que substituíram a estátua danificada "em total coordenação com a comunidade local".

“O Comando Norte trabalhou para coordenar a substituição da estátua desde o momento em que recebeu o relatório do incidente”, afirmam, reiterando “profundo pesar pelo incidente” e garantindo que “estão a trabalhar para garantir que não se repita no futuro”.

Debel é uma das dezenas de aldeias no sul do Líbano que estão agora sob ocupação israelita. Israel e Líbano concordaram na quinta-feira com um cessar-fogo mediado pelos EUA, com o objetivo de interromper os combates entre Israel e o Hezbollah.

O cessar-fogo interrompeu seis semanas de combates entre as Forças de Defesa de Israel e o grupo armado xiita Hezbollah, embora ambos os lados se acusem mutuamente de violações.

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