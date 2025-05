Soldados tailandeses e cambojanos em confronto numa zona fronteiriça disputada

De acordo com um comunicado da parte tailandesa, os soldados cambojanos entraram na área disputada e os tailandeses aproximaram-se para negociar. No entanto, devido a um mal-entendido, o lado cambojano abriu fogo e os soldados tailandeses retaliaram.

O porta-voz do exército do Camboja, Mao Phalla, afirmou que as tropas do país estavam a efetuar uma patrulha de rotina ao longo da fronteira quando o outro lado abriu fogo.

O confronto durou cerca de dez minutos até que os comandantes locais comunicaram e ordenaram um cessar-fogo.

O exército tailandês afirmou que as duas partes estavam a negociar e que o confronto não fez vítimas.

Já o representante de Phnom Penh notou não haver até ao momento informações sobre quaisquer vítimas.

O ministro da Defesa tailandês, Phumtham Wechayachai, afirmou que a situação está resolvida e que as duas partes não tencionavam fazer os disparos.

A Tailândia e o Camboja, países vizinhos, têm uma longa história de disputas territoriais.

O mais proeminente envolveu o promontório de Preah Vihear, uma área em torno de um templo com mil anos que foi classificado como património mundial da UNESCO em 2008.

O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas concedeu a soberania sobre a área ao Camboja em 2013.

Recentemente, voltaram a registar-se incidentes na fronteira entre os dois países.

Em fevereiro, tropas cambojanas e familiares dos militares entraram num antigo templo, num outro local da fronteira, e cantaram o hino nacional cambojano, dando origem a uma breve discussão com tropas tailandesas.

O incidente foi registado em vídeo e tornou-se viral nas redes sociais.