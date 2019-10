Somália. Duplo ataque atinge base dos EUA e coluna militar europeia

RTP01 Out, 2019, 12:55 / atualizado em 01 Out, 2019, 13:15 | Mundo

Os ataques foram executados em simultâneo, mas os locais atingidos ainda distam em cerca de 100 quilómetros um do outro. Por um lado, uma explosão contra uma base que abriga soldados norte-americanos, a noroeste de Mogadíscio. Por outro, um ataque contra um comboio militar da União Europeia.







De acordo com as autoridades americanas e italianas, nenhum dos ataques provocou vítimas ou feridos.







Os insurgentes islamitas Al-Shabab - ligados à Al-Qaeda - reivindicaram responsabilidade pelo ataque à base dos Estados Unidos.

Segundo adiantou a mesma fonte, depois da explosão ainda ocorreu uma intensa troca de tiros entre os ‘jihadistas’ e os militares na base.





Um comunicado da embaixada norte-americana revelou que "as forças de segurança interromperam este ataque fracassado devido à sua prontidão e resposta rápida, não permitindo que os atacantes violassem os perímetros defensivos externos da base".





O Exército norte-americano utiliza a base de Baledogle, no sul do país da África Oriental, a cerca de 100 quilómetros a noroeste de Mogadíscio, para treinar unidades de comando da Somália.

“Dois veículos danificados”

Um comboio militar com veículos blindados da União Europeia foi atingido por um carro-bomba quando viajava pela capital do país.







De acordo com a Missão de Formação da União Europeia na Somália (EUTM-S), o comboio estava a voltar de uma “atividade”, em Villa Gashandigha, com o Ministério da Defesa e as principais sedes do Exército somali. Este ataque também foi reivindicado pelos Al-Shabab.

“Nenhum soldado da EUTM-S foi atingido pela explosão”, asseguraram. Contudo, “dois veículos ficaram danificados”.





”, declarou à AFP Mohamed Adan, um morador da região.Uma fonte anónima contou à Reuters que "estava a cerca de 300 metros de distância quando dois camiões [com guerrilheiros jihadistas] chegaram ao acampamento".As forças norte-americanas também usam a base para lançar ataques aéreos comcontra os Al-Shabab ou outros membros do grupo Estado Islâmico, na Somália.”, disse à AFP Omar Abikar, um dos comandantes das forças de segurança.O Ministério da Defesa da Itália confirmou que”, afirmou em comunicado."De momento, não há consequências para o pessoal italiano", assegurou o ministério acrescentando que o incidente já está a ser investigado.