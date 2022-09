Sonda da NASA colide com asteroide para desviar trajetória

O DART - Double Asteroid Redirection Test – foi construído e é gerido pelo Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins (APL) em Laurel, Maryland, e é a primeira tentativa da humanidade de mudar o movimento de um asteroide no espaço.





A ideia consiste na colisão intencional de um engenho espacial, esperando que o impacto provoque uma mudança de direção "circunstancial" do rochedo.





O asteroide alvo do DART não é uma ameaça para a Terra, mas é o campo de testes perfeito para ver se o método de deflexão conhecido como técnica de impacto cinético produz resultados.





A resultar, este sistema seria uma maneira viável de proteger planeta de eventuais colisões futuras.







Se tudo correr como previsto, o DART fará com que o asteroide Dimorphos, de 780 metros, mude ligeiramente a órbita em redor do centro gravitacional (asteroide Didymos).









Esta animação mostra como se prevê que o impacto do DART mude a órbita de Dimorphos - de uma órbita maior para uma ligeiramente menor. Crédito: NASA/Johns Hopkins APL/Jon Emmerich







O DART está programado para chocar com o asteroide às 00h14 de terça-feira (hora de Lisboa). Uma missão que a NASA vai transmitir em direto através do seu canal no Youtube, a partir das 23h00 desta segunda-feira.













A importância de desviar um asteroide

A grande maioria dos asteroides e cometas que passam perto da Terra está avaliada como não perigosa. Mas isso não significa que não existam alguns corpos potencialmente perigosos, ou PHO. Isto quando apresentem entre 30 a 50 metros de diâmetro, ou mais, e a órbita em redor do Sol chegue a oito milhões de quilómetros da órbita da Terra.







Por esta razão, foi criada uma estratégia de defesa planetária, da NASA, que serve para detetar e seguir esses objetos, usando telescópios no solo e no espaço.









De facto, o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da NASA , ou CNEOS , monitoriza todos os corpos conhecidos, tendo em vista avaliar qualquer risco de impacto.





Qualquer aproximação relativamente próxima é relatada no painel do Asteroid Watch





Embora não existam - oficialmente - objetos celestes que representem uma ameaça à Terra, os cientistas continuam a vasculhar os céus em busca de asteroides desconhecidos.







Veja por onde andam os asteroides e os cometas conhecidos.