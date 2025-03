Sonda espacial europeia Hera faz aproximação a Marte

Durante o sobrevoo de Marte, a sonda da Agência Espacial Europeia (ESA) ficará a cerca de 5.000 quilómetros da superfície do planeta.



Uma oportunidade para a GMV Portugal "validar o software" desenvolvido para o sistema de seguimento e navegação autónoma da sonda, disse à Lusa o engenheiro aeroespacial Francisco Cabral, chefe de projeto da empresa na missão Hera.



Durante a "fase interessante" da aproximação a Marte, que durará entre "minutos e poucas horas", a sonda irá captar imagens do planeta e ativar o sistema desenvolvido pela GMV, que permite identificar marcos, como brilhos e contrastes, e fazer o seu seguimento, permitindo "calcular a posição da sonda de forma autónoma".



Será um teste para as "fases mais arriscadas" da missão, quando forem necessárias manobras de aproximação ao asteroide "em poucas horas".



A sonda irá hoje captar também imagens de Deimos, a mais pequena das duas luas de Marte, mas também de Phobos, a lua maior, à medida que começar a afastar-se do planeta.



Lançada em 7 de outubro, a missão Hera, a primeira da ESA de defesa planetária, vai estudar em detalhe o asteroide Dimorphos, cuja órbita foi alterada em 2022 pelo impacto de uma sonda lançada pela agência espacial norte-americana (NASA), no âmbito da missão DART.



Portugal, enquanto Estado-membro da ESA, decidiu em 2019 contribuir com 2,8 milhões de euros para o financiamento da missão, que custou 363 milhões de euros.