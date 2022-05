Sondagem. Apoio ao corte de laços com a Rússia divide o Ocidente do resto do mundo

Uma sondagem da fundação dinamarquesa Aliança de Democracias expôs uma forte polarização entre o Ocidente e o resto do mundo relativamente às perceções atuais sobre a Rússia. Do total dos 52 países inquiridos, 31 são a favor do corte de laços com Moscovo, sendo maioritariamente democracias ocidentais, particularmente a Europa e os Estados Unidos, mas também o Canadá, Japão e Coreia do Sul. No resto do mundo, particularmente em países da Ásia, Norte de África e Médio Oriente, a maioria das pessoas é a favor da preservação dos laços com a Rússia.