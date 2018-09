Sondagem aponta para subida de Bolsonaro na primeira sondagem após ataque

Lusa10 Set, 2018, 19:32 | Mundo

Com um aumento de quatro pontos percentuais em relação à semana anterior, Bolsonaro é seguido pelo candidato Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que mantém 12% das intenções de voto, de acordo com uma sondagem encomendada pelo banco BTG Pactual ao Instituto FSB.

A sondagem foi realizada durante o fim de semana, logo após o ataque direcionado ao candidato do PSL, esfaqueado na última quinta-feira, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.

No entanto, a rejeição do candidato também subiu, atingindo os 51%, enquanto na semana anterior rondava os 44%.

Já a candidata Marina Silva (Rede), aparece empatada com Geraldo Alckmin do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores (PT), todos com 8%. No levantamento anterior, Marina Silva contava com 11%, num empate técnico com Ciro Gomes.

Quanto aos restantes candidatos, aparecem igualmente com 3% das intenções de voto João Amoêdo (Novo), Alvaro Dias (Podemos) e Henrique Meirelles (MDB). Guilherme Boulos (PSol) e Cabo Daciolo (Patriota) aparecem com 1% das intenções de voto.

As próximas presidenciais do Brasil realizam-se em outubro, estando a primeira volta marcada para o dia 07 e a segunda volta no dia 28.