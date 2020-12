Sondagem da Católica. PS e PSD separados por 7% nas estimativas de resultados eleitorais nas legislativas

No que toca à intenção de ir votar, 63% dos inquiridos referiram que “De certeza” que iriam votar. 22% disseram que “em princípio” iriam votar, enquanto 9% ainda não sabiam se iriam ou não. 1% confessou que não tencionava ir votar, enquanto 5% garantiram que “de certeza não iriam votar”.

O CESOP-Universidade Católica recorreu a 1315 inquéritos, com uma margem de erro de 2,7%, com um nível de confiança de 95%.



Uma distância de sete pontos separa PS e PSD na sondagem realizada pela Universidade Católica entre os dias 4 e 11 de dezembro. O PS surge à frente na estimativa de resultados eleitorais, com 37%. O PSD conquistaria 30%.







Tendo em conta a margem de erro da sondagem – 2,7% - , os intervalos mínimo e máximo dos dois partidos ficariam próximos. O PS estaria no intervalo entre os 40 e os 34%, enquanto o intervalo do PSD está entre 33 e 27%.







Nas eleições de 2019 , PS tinha conquistado 36,34% dos votos e PSD 27,76%. A distância entre os partidos encurta-se nesta sondagem da Católica.

Nas estimativas de resultados eleitorais da sondagem da Universidade Católica, surgem de seguida Bloco de Esquerda e CDU, com 7% cada. O PCP tinha conquistado nas eleições 6,33% dos votos e o BE tinha conquistado nas eleições 9,52% dos votos. O Bloco é o partido que mais desce nos resultados desta sondagem, em relação a 2019.





O partido de extrema-direita Chega é o que mais sobe nesta sondagem em comparação com as últimas eleições. Conquistaria 6% dos votos, enquanto o Iniciativa Liberal chegava aos 5%. Ambos os partidos tinham tido 1,29% dos votos em 2019 e ambos contam com um deputado no parlamento neste momento.





Só depois surge o CDS-PP, com 3% dos votos. Nas eleições tinha atingido os 4,22%.







O PAN conseguiria 3% dos votos, sensivelmente o mesmo que tinha conseguido nas urnas (3,32% em 2019).



As estimativas de resultados eleitorais são obtidas calculando a percentagem de intenções diretas de voto em cada partido em relação ao total de votos válidos (excluindo abstenção e não respostas) e redistribuindo indecisos com base numa segunda pergunta sobre intenção de voto. São apenas consideradas intenções e inclinações de voto de inquiridos que dizem ter a certeza que vão votar, ou seja 828 dos 1315 inquiridos. Estas estimativas têm valor meramente indicativo, dado que diferentes pressupostos poderão gerar resultados diferente, alerta a Universidade Católica.





A intenção direta de voto é de 24% no PS, 18% no PSD, 4% no BE, 4% na CDU, 4% no Chega, 3% no IL, 2% no CDS-PP e 2% no PAN.

A percentagem de indecisos é expressiva. Há 25% dos inquiridos que diz “não saber” em quem votaria.







6% dos inquiridos afirmou que “não votava”, outros 6% recusam responder à pergunta. Na categoria “outros/voto em branco/nulo” entram 3% dos inquiridos.

Votantes do CDS em 2019 agora indecisos

Se analisarmos a distribuição das intenções de voto, destaque para o facto de 42% dos inquiridos que votaram no CDS-PP nas legislativas de 2019 afirmar que “não sabe” em quem votar se as eleições fossem realizadas agora. Apenas 34% iria votar de novo no partido.





80% dos que votaram CDU em 2019 continuariam a votar na coligação entre PCP e “Os Verdes”.







Entre os que votaram no PS, 69% manteria a intenção de voto nos socialistas agora. 19% confessou “não saber em quem votar”.





61% dos que votaram PSD nas eleições de 2019 continuaria a votar no partido agora. 19% afirmou estar indeciso.





A “fidelidade” ao BE é de 58%, a percentagem de votantes que escolheram os bloquistas em 2019 e que afirmou que iria fazê-lo agora de novo.







No caso do PAN, 67% dos votantes em 2019 voltariam a voar pelo partido Pessoas-Animais-Natureza.





No caso do Chega e Iniciativa Liberal, a percentagem dos que voltariam a votar nesses partidos é de 73%.quadro









Ficha Técnica

Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP e para o Público entre os dias 4 e 11 de dezembro de 2020. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel e telefone fixo, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone(CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1315 inquéritos válidos, sendo 48% dos inquiridos mulheres, 30% da região Norte, 20% do Centro, 36% da A.M.deLisboa, 6% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base no recenseamento eleitoral e nas estimativas do INE. A taxa de resposta foi de 34%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1315 inquiridos é de 2,7%,com um nível de confiança de 95%.