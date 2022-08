Sondagem. Lula continua à frente mas Bolsonaro encurta distância

Lula da Silva continua na frente nas intenções de voto no Brasil. Mas as sondagens indicam que Jair Bolsonaro ganhou terreno. A última sondagem, do instituto Datafolha atribui 47% das intenções de voto ao ex presidente Lula da Silva e 32% a Jair Bolsonaro, que não foi poupado pelo antigo sindicalista, no seu primeiro comício de campanha, em Belo Horizonte.