Sondagem. Lula da Silva tem o apoio de 51% dos jovens brasileiros contra 20% de Bolsonaro

O levantamento concentrou-se em eleitores entre os 16 anos e os 29 anos, que representam cerca de 45% do cadastro nacional de eleitores do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A sondagem limitou-se às 12 maiores cidades do país, mas, segundo o Datafolha, reflete o panorama nacional.

O resultado foi amplamente favorável a Lula da Silva, candidato de uma ampla frente progressista liderada pelo Partido dos Trabalhadores, que aspira retomar o Governo brasileiro após seis anos da destituição da ex-presidente Dilma Rousseff.

Nas entrevistas espontâneas, em que não foi citado o nome de nenhum candidato aos participantes da sondagem, 41% dos jovens brasileiros declararam preferência por Lula da Silva, contra 17% que favoreceram Bolsonaro, o líder de extrema-direita que pretende renovar o seu mandato presidencial nas eleições marcadas para outubro.

A vantagem do ex-presidente foi acentuada na entrevista estimulada, na qual os candidatos são listados.

Nesse caso, Lula da Silva saltou para 51% das preferências, face a 20% de Bolsonaro e 12% de apoio declarado a Ciro Gomes, que se apresenta como alternativa para tentar quebrar a clara polarização dos brasileiros.

Segundo o Datafolha, a sondagem entre os jovens tem margem de erro de três pontos percentuais e foi realizada entre os dias 20 e 21 de julho, período em que foram entrevistados 935 eleitores com idade 16 e 29 anos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Gioania, Brasília, Manaus e Belém.