Sondagem. Mais de um terço dos latinos que votaram em Trump estão arrependidos

A reprovação de Trump entre este grupo atingiu mesmo os 63% em novembro, três pontos percentuais acima dos valores da sondagem mais recente, feita em setembro, e mais nove em relação à primeira, realizada em fevereiro.

A sondagem, que abrangeu 800 entrevistas, foi feita entre 04 e 12 de novembro, com uma margem de erro de 3,5% e um nível de confiança de 95%.

"Mais de um em cada três votantes latinos que votaram em Trump dizem agora que estão arrependidos ou desiludidos com a sua decisão. É o que sentem os votantes em cada caixa de supermercado, `bomba` de combustível, quando chega a atura de pagar as faturas mensais", comentou Melissa Morales, presidente da Somos Votantes.

O inquérito apurou também que 45% responsabilizam os republicanos pelas suas dificuldades económicas, que comparam com 24% que as atribuem aos democratas.

"Os votantes latinos sabem quem está no poder e responsabilizam Trump e os republicanos pelas suas dificuldades económicas", reforçou Rosa Mendoza, vice-presidente da Global Strategy Group.

O inquérito reflete a atenção política que conquistaram estes votantes nos EUA, dos quais 48% votaram em Trump, em novembro de 2024, e 51% em Kamala Harris, segundo o Pew Research Center.

As eleições locais no passado 04 de novembro mostraram uma alteração de preferências entre estes eleitores, com mais de dois terços a apoiarem as candidatas democratas para governadora do Estado da Virgínia, Abigail Spanberger, e Nova Jérsia, Mikie Sherrill, segundo o grupo Latino Victory Fund.