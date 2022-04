Sondagens dão vitória a Macron. Guerra na Ucrânia e UE marcam debate em França

Durante mais de duas horas, os dois candidatos trocaram acusações e discutiram temas que foram desde a saúde aos impostos, imigração, alterações climáticas e à União Europeia. Mas a guerra na Ucrânia foi o grande tema que marcou o debate, tal como era esperado.“O papel da França e da Europa é como temos feito desde o início, primeiro que tudo, apoiar a Ucrânia para resistir”, defendeu Macron, sublinhando que esse apoio passa pelo envio de equipamentos de defesa, pela ajuda financeira e pelo acolhimento de refugiados ucranianos.No entanto, Macron jogou logo de seguida a sua carta mais forte e aquela que viria a marcar o debate: o financiamento do partido de Le Pen na Rússia.Referindo-se a umque publicou em 2014 (ano da anexação da Crimeia), onde afirmava que defendia uma “Ucrânia livre que não seja submissa aos Estados Unidos, à União Europeia ou à Rússia”, a candidata da extrema-direita garantiu que a sua posição atualmente “é a mesma”.

“Frexit”

A saída da União Europeia foi outro dos temas quentes do debate da noite de quarta-feira e é uma das divisões centrais entre Le Pen e Macron.Face a isso, o candidato social-liberal reiterou a sua confiança “na Europa e no eixo franco-alemão” que, na sua opinião, “vai permitir avançar na soberania europeia” contra outras superpotências.Por seu lado, a candidata de extrema-direita respondeu que “a soberania europeia não existe, porque não há cidadania europeia”. “Você quer substituir a soberania francesa pela soberania europeia e é por isso que coloca a bandeira europeia [da UE] sob o Arco do Triunfo”, ripostou Le Pen.

Após a sua derrota nas eleições de 2017, Marine Le Pen desistiu da ideia da saída da França da UE, ou “Frexit”, uma vez que os franceses são maioritariamente a favor da permanência no bloco europeu. A candidata da extrema-direita defende agora a "criação de uma Aliança Europeia das Nações que visa substituir gradualmente a União Europeia".

Le Pen acusou a Comissão Europeia de interferir nas decisões nacionais dos seus membros e na “multiplicação de acordos internacionais de livre comércio assinados para permitir a venda de carros alemães sacrificando os [nossos] agricultores”.

Sondagens dão vitória a Macron

Depois de um desempenho que foi considerado desastroso para Marine Le Pen no debate de 2017, a candidata da extrema-direita estava agora melhor preparada e assumiu um tom muito mais cordial. No entanto, mesmo assim, a candidata esteve num patamar inferior a Macron. Le Pen ia resistindo e retorquindo aos ataques de Macron, mas o atual chefe de Estado estava visivelmente melhor preparado, sobretudo com os números económicos.Ainda assim, durante o debate, Macron não conseguiu dissipar uma imagem de arrogância que se enraizou durante sua presidência. Ele interrompeu a sua adversária repetidamente com frases como "A senhora Le Pen é muito mais disciplinada do que há cinco anos" e "Pare de confundir tudo".

De acordo com uma sondagem, 50 por cento dos franceses acharam que Macron demonstrou arrogância durante o debate, enquanto apenas 16 por cento acharam que Le Pen foi presunçosa.







Os dois candidatos vão disputar a segunda volta das eleições francesas no próximo dia 24. Macron venceu a primeira volta com 27,6 por cento dos votos, enquanto a candidata da União Nacional conseguiu 23,41 por cento dos votos.