"Sou humana". Jacinda Ardern renuncia ao cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia

, declarou Ardern.O anúncio foi feito em conferência de imprensa, durante a qual indicou que se manterá no cargo até ao próximo dia 7 de fevereiro, enquanto a sua formação, o Partido Trabalhista, encontra uma nova pessoa para ocupar o lugar, segundo o jornal

“Dei tudo de mim para ser primeira-ministra, mas isso também exigiu muito de mim”, acrescentou.







“Simplesmente não tenho energia suficiente para mais quatro anos". A ainda primeira-ministra neozelandesa assegurou que não há “nenhum escândalo desconhecido” por detrás da sua saída e explicou que não podia governar o país sem o “tanque cheio e um pouco de reserva para os desafios não planeados e inesperados que inevitavelmente surgem”.

, prosseguiu.Jacinda Ardern vai deixar de ser chefe de Governo da Nova Zelândia, mas manter-se-á como deputada pelo menos até às novas eleições de outubro.

Novas eleições só em outubro

Perante esta decisão de Jacinda Ardern, o Partido Trabalhista tem de eleger no domingo o novo líder da força partidária e o novo primeiro-ministro. No entanto, o eleito deverá governar até 14 de outubro, data em que se realizam as eleições legislativas, de acordo com oO anúncio da primeira-ministra acontece quando a Nova Zelândia entra num ano eleitoral e as sondagens dos últimos meses indicam que o Partido Trabalhista, liderado por Ardern, está ligeiramente atrás da oposição. No entanto, a governante disse que a decisão nada tem a ver com os resultados., argumentou.No mês passado, o cansaço e ode Ardern tornaram-se evidentes, segundo os analistas, quando a primeira-ministra se dirigiu a um líder da oposição como "idiota arrogante". Durante as férias parlamentares de verão, que começaram em dezembro, a governante pretendia “encontrar a energia” que sentia que lhe faltava para se manter em funções, mas esta quinta-feira admitiu que não foi “capaz de fazer isso”.

"Este verão, eu esperava encontrar uma maneira de me preparar não apenas para mais um ano, mas para outro semestre - porque é isso que este ano exige. Mas não consegui fazer isso".

, disse a ainda primeira-ministra, no discurso de renúncia.Questionada pelos jornalistas de como gostaria que os neozelandeses se lembrassem da sua liderança, A, disse ainda.A governante cessante chegou ao poder antes de liderar o Partido Trabalhista, após concordar com uma coligação com os Verdes e os Nacionalistas da Nova Zelândia, encerrando uma década de governo conservador.No ano passado,. Contudo, a governante garantiu que o aumento do risco associado ao trabalho não estava relacionado com a decisão de renunciar.Admitindo que não tem, para já, planos futuros – além de passar mais tempo com sua família – Jacinda Ardern agradeceu ao companheiro e à filha, que nasceu já durante a liderança no Governo.Ainda não está claro quem substituirá temporariamente Ardern. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças Grant Robertson, que é considerado um dos favoritoa para o cargo, disse esta quinta-feira que não está a candidatar-se.escreveu em comunicado.