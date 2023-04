Soweto. Mulheres sul-africanas aprendem a nadar na Piscina Municipal

"A 18 de junho de 1964, um grupo de ativistas negros e brancos entraram o hotel Monson Motor Lodge, na Flórida, e saltaram para a piscina. Um ato simples e motivado pelo anseio do direito à diversão, ao lazer e à cidadania. Para o gerente do hotel, James Brock, aquela cena num espaço exclusivo para brancos tinha de ser interrompida. Agarrou numa garrafa de ácido clorídrico, usado para limpar azulejos, e despejou-a na água para forçar os ativistas a saírem da piscina. O episódio sucedeu dias depois de Martin Luther King ter sido preso por tentar almoçar numa área segregada no restaurante do mesmo hotel. Os ativistas foram presos mas o impacto do protesto foi tão grande que, no dia seguinte, o Senado norte-americano aprovou a Lei dos Direitos Civis", a história volta também a ser lembrada a propósito de uma exposição no Brasil "Negros na Piscina"

É inevitável que a história de uma piscina no Soweto nos transporte para uma história maior e mais dura, a dos Direitos Civis.A legislação tornou-se um marco nos direitos civis e trabalhistas nos Estados Unidos. Acabou com a "segregação racial em locais públicos e privados". Proibiu a discriminação com base na cor, religião, sexo, nacionalidade e, mais tarde, orientação sexual e identidade de género.Os espaços físicos, imaginários e simbólicos permanecem, muitas vezes, com acesso condicionado e desigual mas a Lei existe.