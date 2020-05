Space X. NASA retoma transporte de astronautas até à Estação Espacial

Quase nove anos depois do encerramento oficial do programa Space-Shuttle, a NASA deixa de contar com a boleia dos russos, como tem feito nos últimos anos. Agora, através da empresa privada Space X, pode retomar o transporte de astronautas em veículos totalmente novos, regressando aos formatos balísticos utilizados durante as missões Mercury e Apollo, na segunda metade do século XX.





Se tudo correr como programado, as honras de transporte serão iniciadas esta quarta-feira através do modelo espacial Dragon II, uma cápsula reutilizável, totalmente produzida pela agência privada de Elon Musk. Com apenas uma única solução e triliões de dólares gastos e entregues à agência espacial russa Roskosmos, o Congresso norte-americano teve de olhar para o orçamento espacial e tomar decisões importantes.





Perante o evoluir da tecnologia, a NASA lançou um concurso público para a elaboração de um meio de transporte espacial, de bandeira americana, que acabasse de uma vez por todas a dependência dos concorrentes espaciais.







"Dragon" leva humanos ao espaço





O voo programado para hoje é há muito aguardado, mas terá um sabor agridoce, pois esta viagem espacial vai ser realizada por uma empresa privada.





De nome Dragon II, este modelo da Space X é uma adaptação de um primeiro modelo que agora comporta a possibilidade de transportar seres humanos até à órbita terrestre e à Estação Espacial Internacional (EEI).





Após seis anos de desenvolvimento, bem como vários sucessos e falhas de testes ao longo do caminho, a cápsula está pronta para finalmente transportar primeiros passageiros: o astronauta da NASA Doug Hurley, como comandante da Dragon II, e o astronauta da NASA Bob Behnken, que desempenhará a posição de comandante de operações conjuntas.







Launch Complex 39A (LC-39A) do Centro Espacial Kennedy, da NASA, na Florida. O lançamento será concretizado com o foguete Falcon 9, que estará instalado no(LC-39A) do Centro Espacial Kennedy, da NASA, na Florida.

Miguel Gonçalves, comunicador de ciência e apresentador da rubrica "A Última Fronteira", da RTP, referiu no passado mês de abril, em entrevista à RTP, que esta conquista por parte da Space Xé uma resposta clara das capacidades da empresa de Elon Musk nesta área, apesar de a NASA ter apostado e investido financeiramente na sua concorrente Boeing."Investiu muito mais dinheiro com ada Boeingdo que na Space X, para fazer exatamente o mesmo que faz a, e depois de os testes realizados com ambas as naves estes foram elucidativos sobre quem ganhou esta corrida".





A janela de voo será aberta às 16h33 EDT ou 20h33 UTC, com outras oportunidades, caso este lançamento seja abortado, no próximo sábado, 30 de maio, pelas 15h22 EDT ou 19h22 UTC, e no domingo, 31 de maio às 3h00 pm EDT ou 19h00 UTC.







Dragon II ultrapassa concorrência

Esta nova cápsula tripulada não é a única possibilidade da NASA de fazer chegar astronautas até à EEI.







A Boeing também está na corrida a desenvolver o modelo CT-100 Starliner, consistindo este numa cápsula fabricada para o programa Commercial Crew Development da NASA (CCDev).



O principal objetivo desta cápsula é também transportar tripulação para a EEI e futuras estações espaciais privadas, como a Estação Espacial Comercial Aeroespacial Bigelow, também proposta pela mesma companhia. Mas apesar do forte investimento da Agência Espacial Norte-Americana este modelo tem-se revelado pouco eficiente.





Já a Dragon II, da Space X, tem mostrado bastante eficiência. Baseado num modelo tipo cápsula, este veículo comporta o mesmo objetivo primário da Boeing - levar astronautas até à EEI.







TECNET revela-lhe como vai ser o retornar destes voos espaciais. O programa da RTPrevela-lhe como vai ser o retornar destes voos espaciais.

Depois dos Space-Shuttles, o regresso às cápsulas

Quem conhece a história e o desenvolvimento da aventura espacial humana pode interrogar-se do porquê do regresso ao sistema usado no início da exploração: as cápsulas.





É na verdade um pequeno regresso ao passado, mas agora com tecnologias plenamente desenvolvidas e testadas a bem da segurança dos astronautas.





Se nos programas Mercury e Apollo este sistema de transporte e viagem foi concebido num período de grande pressão, atualmente esta questão está ultrapassada, levando as preocupações para o bem-estar e a reutilização de sistemas.





"É evidente que estamos todos contaminados e bem contaminados com a ficção científica", diz o comentador Miguel Gonçalves. Aviões espaciais, com rotas diárias entre a Terra e a Lua ou Marte ainda são fruto da nossa imaginação. (...) As cápsulas agora redesenhadas são muitíssimo superiores às da época Apollo".





O que os engenheiros agora fizeram foi pegar nestes modelos e adaptá-los à nova realidade, apesar de a ficção científica nos continuar a transportar à velocidade Warp para eventuais futuras realidades.







Acople você mesmo a Dragon II à EEI

Comandar um avião ou uma nave num qualquer programa de simulação já é normal. Mas se lhe fosse dada a oportunidade de acoplar, através dos comandos reais, a nova cápsula da SpaceX e da NASA - Dragon II – aceitava o desafio?





É precisamente isso que a SpaceX lhe dá.











Tem agora a oportunidade de comandar, através do simulador online ISS Docking Simulator, a Dragon II, onde o objetivo é acoplar a cápsula tripulada à Estação Espacial Internacional (EEI).







À primeira vista até parece bastante simples, com diversos botões laterais, permitindo os vários ajustes, como a rotação da nave. Mas verá que, na realidade, até os pequenos detalhes exigem uma abordagem cuidadosa, precisa e paciente.