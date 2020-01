SpaceX envia 60 satélites para o Espaço

O envio dos 60 satélites para o Espaço torna a SpaceX na empresa com maior número de satélites comerciais em órbita.Em segundo lugar fica a empresa de captura de imagens, Planet Labs, também norte-americana, com cerca de 140 satélites ativos em órbita.Em setembro, a empresa de sistemas aeroespaciais afirmou que pretendia realizar dois lançamentos mensais, a partir de 2020.A SpaceX iniciou, em maio de 2019, o envio dos seus primeiros satélites, contudo parte deles avariaram.A SpaceX afirmou que o seu serviço de internet estaria operacional em 2020 no Canadá e no norte dos EUA e que o resto do mundo seria coberto progressivamente, à medida que os lançamentos fossem sendo feitos.São enviados para o Espaço pelos foguetões Falcon 9, projetados e construídos pela SpaceX, e atingem uma altitude de 290 quilómetros, levando entre um a quatro meses a atingir a sua órbita operacional de 550 quilómetros.A altitude de 550 quilómetros deverá permitir um tempo de resposta mais rápido do que os satélites de telecomunicações tradicionais, que voam em órbita geoestacionária a 36 mil quilómetros.A empresa acredita que esta distância será crucial para os jogos de vídeo ou conversações através de vídeo.

A preocupação dos especialistas

O lançamento dos satélites acontece depois do alerta feito pelos cientistas em relação à possibilidade destes equipamentos serem prejudiciais para as imagens dos telescópios óticos e interferirem com as observações astronómicos.Os cientistas alertaram também para o facto de os satélites poderem comprometer a rádio astronomia mesmo que usem sinais de rádio diferentes.A American Astronomical Society convocou uma sessão especial para a próxima quarta-feira, onde pretende discutir o assunto.A organização considera que, embora “as comunicações habilitadas pelos satélites sejam benéficas em muitos aspetos,Em comunicado, a American Astronomical Society apresentou “três preocupações científicas diferentes” que podem resultar do lançamento destes satélites.A primeira prende-se com o facto de as superfícies dos satélites serem, geralmente, feitas de metal “altamente refletivo, e os reflexos do Sol podem prejudicar as capacidades sensíveis dos telescópios”.Em segundo lugar, a organização aponta para a possibilidade das observações astronómicas “em comprimentos de onda de rádio” poderem ser “ameaçadas”.Por último, a organização acredita que “o número crescente de satélites cria um problema potencialmente crítico, cujo impacto deve ser melhor compreendido antes do lançamento dos satélites”.A sessão especial convocada para a próxima quarta-feira irá contar com “um painel de especialistas e discussões nestas áreas, bem como atualizações sobre estes casos e outras áreas como a poluição luminosa, a interferência de rádio e os detritos espaciais”.