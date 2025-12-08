Mundo
SpaceX ergue plataforma de lançamento da Starship em Cabo Canaveral
A empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, já recebeu luz verde para a construção de uma plataforma de lançamento para as "Starships" a partir do Complexo Espacial de Cabo Canaveral, na Florida. O local escolhido é a antiga plataforma SLC-37, local onde foram lançados os agora afastados foguetes Delta IV, da United Launch Alliance.
Com este novo local, a SpaceX pode realizar até 76 lançamentos da Starship/Super Heavy, por ano, e até 152 aterragens do foguete Super Heavy e do estágio superior da Starship.
O Departamento da Força Aérea dos Estados Unidos (DAF) aprovou oficialmente a proposta da SpaceX para transformar o histórico Space Launch Complex 37 (SLC‑37), em Cabo Canaveral, num complexo dedicado às operações da Starship.
A decisão, assinada a 20 de novembro, encerra o processo do Estudo de Impacto Ambiental (EIS) e autoriza a demolição final, a construção e as atividades de pré‑lançamento necessárias à entrada em operação do local. Os documentos foram disponibilizados no portal público do projeto, sem anúncio adicional pelo DAF, o que é comum em decisões administrativas desta natureza.
A decisão, formalizada num Record of Decision (ROD) datado de 20 de novembro de 2025, conclui o Estudo de Impacto Ambiental (EIS) e autoriza a construção e as atividades de pré‑lançamento no local. Os documentos oficiais foram publicados no site do projeto.
Com esta medida aprovada, a SpaceX fica autorizada a redesenhar integralmente o complexo histórico SLC‑37, construido em 1960 para o lançamento dos foguetes Saturno I, para acomodar o maior sistema de lançamento do mundo, com duas plataformas e torres de integração, sistemas de deflexão e supressão de chamas, infraestrutura de catch tower para captura do booster, depósitos e fábricas de propelentes (metano e oxigénio líquidos), além de utilidades e áreas de apoio logístico.
Um projeto ambicioso que na avaliação do Estudo de Impacto Ambiental, contempla uma cadência máxima de até 76 lançamentos por ano e 152 aterragens (76 do primeiro estágio Super Heavy e 76 da própria Starship), incluindo ensaios de motores (fogo estático) antes das missões, um cenário que reforça a ambição da SpaceX em operar numa frequência semelhante à de um aeroporto.
A vontade de Elon Musk em trabalhar a partir de Cabo Canaveral, no complexo espacial onde a NASA - Agência Espacial Norte Americana opera, já era conhecida. Esta aproximação teve um maior impulso com o regresso de Donald Trump aos comandos do país.
"Com três plataformas de lançamento na Florida, a Starship estará pronta para apoiar a segurança nacional dos Estados Unidos e os objetivos do programa Artemis, à medida que o principal porto espacial do mundo continua a evoluir para permitir operações semelhantes às de um aeroporto", disse a SpaceX em comunicado, após a aprovação.
We’ve received approval to develop Space Launch Complex-37 for Starship operations at Cape Canaveral Space Force Station. Construction has started.— SpaceX (@SpaceX) December 1, 2025
With three launch pads in Florida, Starship will be ready to support America’s national security and Artemis goals as the world’s… pic.twitter.com/USgwNzwK8L
Entre as alternativas analisadas, a Força Aérea norte-americana considerou inicialmente a construção de um novo complexo numa área virgem, designada SLC‑50, situada entre o SLC‑37 e o SLC‑40 (onde operam os Falcon 9). Contudo, levantamentos arqueológicos e ambientais eliminaram o SLC‑50 do estudo por revelar elevado potencial para achados arqueológicos e presença de espécies ameaçadas, fator que, aliado à eficiência de aproveitar infraestrutura já existente, favoreceu a escolha do SLC‑37 para a Starship.
Legado histórico do complexo SLC-37: este local de lançamento foi construido nos anos 1960 para os foguetes Saturn I/IB e, após décadas de inatividade, foi adaptado aos Delta IV da ULA; o último Delta IV Heavy partiu desta plataforma em abril de 2024, fechando um ciclo e libertando espaço para a nova era dos foguetes super heavy.
Apesar do balanço ambiental ter concluído que a construção e operação no complexo SLC‑37 não acarreta impactos significativos, na maioria dos domínios avaliados, o ruído e a sobrepressão gerados por lançamentos e aterragens são um ponto que levanta apreocupações.
O documento reconhece que as comunidades próximas poderão experimentar níveis elevados de incómodo, especialmente durante os lançamentos que ocorram à noite, e exige, por isso, sistemas de supressão sonora, comunicação prévia à população sobre eventos de ruído, programa formal de reclamações e seguro para eventuais danos, além de monitorização contínua e adaptação das medidas ao longo do tempo.
Uma obra que, de acordo com a SpaceX, já começou, com a remoção das estruturas remanescentes do Delta IV. As próximas fases passam pela inclusão das fundações para as torres e para a zona de deflexão de chamas.
Em paralelo, a empresa prossegue a adaptação do LC‑39A, no Centro Espacial Kennedy, sob processo ambiental próprio, com a estratégia de garantir redundância e resiliência de infraestrutura na Space Coast.
Com a contrução desta plataforma, passam a ser cinco os locais onde a Starship podem ser lançados | Foto: Reuters
Em suma, a conversão do SLC‑37 sinaliza um salto estrutural na capacidade de lançamento da SpaceX, bem como da costa leste dos EUA.
