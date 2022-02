SpaceX perde mais de 40 satélites em tempestade geomagnética

Estas tempestades podem ser causadas devido à atividade do sol. Explosões na superfície da estrela levam ao lançamento de plasma e de campos magnéticos que podem atingir a terra. A empresa do multimilionário Elon Musk anunciou que 40 dos 49 satélites lançados foram destruídos por uma dessas tempestades.Os mesmos foram lançados para o espaço para o Starlink, projeto que pretende providenciar Internet de alta-velocidade usando milhares de satélites em órbita. Um sistema relativamente caro, mas que tem tido uso, por exemplo, em Tonga, ilha do Sul do Pacífico afetada por um tsunami em janeiro último, e que ficou sem telecomunicações.





Uma estação está a ser construída nas ilhas Fiji para suprir essa necessidade.



Os satélites foram lançados a mais de 210 quilómetros e a SpaceX revelou que todos eles atingiram “voo controlado” pouco depois, a 3 de fevereiro. No entanto, passado um dia, uma tempestade geomagnética atingiu a terra (um processo semelhante ao que cria auroras boreais), aquecendo a atmosfera e tornando-a mais densa do que é esperado.



“Os nossos GPS mostram que a subida da velocidade e gravidade da tempestade causou um arrasto atmosférico superior em mais de 50 por cento em relação a outros lançamentos”.



O responsável pela Agência Espacial do Reino Unido diz não esperar que os satélites atinjam a superfície da terra. “Eventos como este são um aviso de que o espaço é desafiante – mandar satélites e astronautas para órbita ainda não é fácil”, concluiu.