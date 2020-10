Sputnik V. Cresce a desconfiança internacional face à vacina russa

A aceleração da Covid-19 em território russo está a expor as fragilidades do processo de ensaio da vacina, mas não impediu que a Rússia avançasse com um pedido de autorização com caráter de urgência à Organização Mundial da Saúde para iniciar a inoculação da Sputnik V.





Citado pelo portal sputniknews, Kirill Dmitriev, diretor-geral do Fundo Estatal de Investimento, expressou “gratidão à OMS pela sua ativa cooperação”.



“Esperamos que o processo de pré-qualificação seja bem-sucedido em todas as etapas”, acrescentou.







Preparação de uma dose da vacina Sputnik V | Foto: Tatyana Makeyeva - Reuters







Em agosto, o Presidente russo, Vladimir Putin, descrevia a Sputnik V como a primeira vacina contra o coronavírus a ser registada no mundo com o propósito de colocar um ponto final na pandemia que alastrava no país.







Atualmente, segundo as autoridades russas, a fasquia do milhão e meio de infeções foi ultrapassada e contam-se perto de 27 mil mortes.







Com a escalada do número de casos associados à segunda vaga, a corrida à produção de uma vacina eficaz por um variado número de laboratórios está a criar uma guerra de informação e contrainformação.







A Rússia é acusada pela comunidade internacional de precipitar a aprovação da vacina antes de os testes da terceira fase estarem terminados, para retirar dividendos políticos.





A produção da vacina Sputnik revela-se atrasada e as doses administradas nas fases 1 e 2 não atestam eficácia e segurança no medicamento.

Os resultados da fase 3 são essenciais para cumprir o protocolo científico e, comparando o conjunto de participantes nos testes das farmacêuticas concorrentes, a reserva sobre a segurança e eficácia da Sputnik V aumenta. Alexander Gintsburg, responsável pelo Instituto Gamaleya, que desenvolve o medicamento, reconheceu que a administração das duas últimas doses do ensaio tinha abrangido apenas seis mil participantes, até à data. Gintsburg afirma que a vacina é indicada para adultos entre os 18 e 60 anos, pois não foram feitos testes em larga escala nos restantes grupos etários.





As concorrentes norte-americanas apresentam um número de ensaios substancialmente mais elevado.