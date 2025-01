Donald Trump anunciou o maior projecto do mundo de Inteligência Artifical para curar doenças como o cancro. Chama-se Stargate, custa 500 mil milhões de dólares e vai se feito por um consórcio privado com as três maiores empresas privadas do mundo. Acreditam que o Stargate detecte o cancro com uma simples análise de sangue nos primórdios da doença.