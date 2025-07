Starmer evita derrota à custa de concessões na reforma da segurança social no Reino Unido

Na sexta-feira, o chefe do governo trabalhista tinha tentado acalmar uma rebelião interna de mais de 120 deputados - quase um terço do seu grupo no Parlamento - fazendo concessões sobre este projeto, que visa restringir a elegibilidade para a obtenção de benefícios sociais por invalidez e doença na Inglaterra.

Forçado a ceder para evitar uma derrota embaraçosa, o chefe do executivo britânico anunciou que as novas condições de acesso aos benefícios só se aplicariam a futuros requerentes dos subsídios.

A votação acabou, assim, por ser favorável ao governo: 335 deputados aprovaram o texto e 260 votaram contra, uma maioria de 75 votos.

Mas a série de concessões importantes deixou o projeto de lei - que pretendia economizar milhares de milhões de libras aos cofres da segurança social do país - em frangalhos, a ponto de os críticos descreverem a legislação revista como uma "farsa".

"Isso é uma capitulação total", afirmou Kemi Badenoch, líder da principal oposição conservadora, nas redes sociais.

"O projeto de lei trabalhista sobre o bem-estar social é agora uma total perda de tempo. Vai economizar zero libras, não ajuda ninguém a encontrar um emprego e não controla os gastos. É inútil", sublinhou.

A ministra trabalhista Liz Kendall defendeu o plano perante o Parlamento, dizendo que o sistema atual "não era sustentável para manter um estado de bem-estar protetor para as gerações futuras".

O Secretário de Estado para Pessoas com Deficiência, Stephen Timms, entrou em contacto hoje com os parlamentares descontentes, anunciando que as mudanças não entrariam em vigor até uma consulta final.

Os cortes orçamentais propostos "pertencem a outra era e a outro partido", tinha denunciado anteriormente Rachael Maskell, do Partido Trabalhista, a líder dos parlamentares descontentes, considerando que estavam "longe de uma das vocações do Partido Trabalhista: proteger os mais pobres".

Esta rebelião é a maior dentro do partido desde a sua vitória esmagadora nas eleições gerais de julho de 2024 e mostra que a autoridade de Starmer entre os seus apoiantes está a enfraquecer.

Representando a renovação, após 14 anos de governo conservador, o ex-Procurador Geral da Inglaterra e do País de Gales também desfrutou de uma lua-de-mel de curta duração com os seus eleitores.

Inicialmente, a sua reforma pretendia economizar cerca de 5 mil milhões de libras (5,86 mil milhões de euros) por ano até 2030. Mas os ganhos esperados, que tinham como objetivo ajudar a sanear as finanças públicas, poderão ser reduzidos para metade com esta última reviravolta.

"Um ano de Starmer, um ano de reviravoltas", referiu hoje Nigel Farage, líder do partido de extrema-direita Reform UK, em franco crescimento no país.

Esta é a terceira reviravolta do Primeiro-Ministro num mês, depois de ter recuado na abolição do apoio universal à calefação para aposentados e numa investigação nacional sobre gangues de pedófilos, que finalmente autorizou.

Os parlamentares descontentes apontaram para as projeções oficiais de que as mudanças propostas pelo executivo poderiam levar mais 150.000 pessoas para uma situação de pobreza até 2030.

Um porta-voz de Downing Street disse que aquelas previsões continham um elemento de "incerteza" e não "refletiam o quadro geral", incluindo o investimento em serviços de saúde para ajudar as pessoas a voltarem ao trabalho.

De acordo com uma sondagem publicada na semana passada pela YouGov, muitos eleitores que votaram no Partido Trabalhista há um ano já se afastaram manifestando-se a favor dos Verdes, dos Liberais Democratas ou até mesmo do Reform UK, o partido de extrema direita de Nigel Farage.

Alguns membros do Partido Trabalhista criticaram Starmer por ter-se tornado de direita demais nos seus esforços para combater o Reform UK, que agora é o favorito nas próximas eleições, de acordo com as pesquisas, correndo o risco de abandonar os valores e princípios do seu partido de centro-esquerda.