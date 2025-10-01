Starmer falou com dirigentes dos Emirados e Koweit sobre plano de Trump para Gaza

Um porta-voz do número 10 de Downing Street - residência oficial do primeiro-ministro británico - adiantou que Starmer informou Bin Zayed sobre o "plano viável para acabar com o conflito em Gaza com o apoio de Israel, aliados no Médio Oriente e outros parceiros".

Além disso, estes dirigentes "coincidiram em que o Hamas deve aceitar os termos do acordo proposto pelo presidente Trump".

Tudo isto para "acabar com o sofrimento, libertar os reféns e estabelecer uma via duradoura para a paz", acrescentou.

Disse também que Starmer vai manter-se "em contacto estreito" com Trump "nos próximos dias".

Por seu lado, o príncipe herdeiro elogiou o primeiro-ministro "por reconhecer o Estado palestiniano" e acrescentou que o Reino Unido, juntamente com outros Estados, como Canadá e Austrália, estavam a "manter viva a viabilidade de uma solução dos dois Estados".