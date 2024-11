State Grid anuncia conclusão de novo gasoduto entre Rússia e China

O gasoduto, a partir da província chinesa de Heilongjiang (nordeste), foi concebido para fornecer até 38 mil milhões de metros cúbicos de gás natural por ano, uma capacidade que deve satisfazer a procura de várias regiões importantes da China, incluindo as três províncias do nordeste, a região Pequim-Tianjin-Hebei e o delta do rio Yangtsé.

De acordo com a State Grid, que em Portugal detém 25% da REN (Redes Energéticas Nacionais), o fornecimento vai satisfazer as necessidades anuais de gás de aproximadamente 13 milhões de agregados familiares urbanos nestas áreas.

O lançamento do projeto visa a cooperação energética entre os dois países, numa altura em que a Rússia tem aumentado as exportações para a Ásia, visando compensar as perdas causadas pelas sanções ocidentais, e os danos causados às infraestruturas de abastecimento à Europa.

Em outubro, o gigante russo do gás Gazprom e a empresa petrolífera chinesa China National Petroleum Corporation chegaram a novos acordos para aumentar o volume de fornecimentos.

Este ano, a empresa russa fornecerá à China mais mil milhões de metros cúbicos de gás, afirmou Vitali Markelov, vice-presidente do consórcio russo, durante o Fórum Internacional do Gás, em São Petersburgo.

As duas empresas concordaram também em maximizar os fornecimentos diários através do gasoduto Siberian Force, que começou a funcionar em 2019 e transporta atualmente até 38 mil milhões de metros cúbicos por ano.