Stena Impero. Irão liberta petroleiro britânico

O navio deixou o porto de Bandar Abbas e está a caminho do Dubai para que a tripulação desembarque, receba exames médicos e mais informações", pode ler-se num

", pode ler-se num comunicado da Stena Bulk, empresa sueca proprietária do navio.





"A tripulação vai ter um período de tempo para ficar com as suas famílias após dez semanas de detenção no navio", revelou ainda esse comunicado.



De acordo com um comunicado da Organização Portuária e Marítima do Irão, o navio foi libertado "apesar de haver um processo judicial aberto" contra ele.





No entanto, a empresa proprietária do navio revelou que não teve conhecimento de nenhuma acusação formal contra a tripulação ou contra a Stena Bulk.

Da detenção à libertação

No início de setembro, o Irão libertou sete dos 23 tripulantes por motivos humanitários. Acredita-se que os restantes 16 tripulantes ainda se encontrem a bordo do navio.

De acordo com as autoridades locais, o petroleiro partiu esta sexta-feira de manhã, pelas 9h00 (5h30 em Lisboa), em direção aos Emirados Árabes Unidos.Segundo avançou a Reuters , o navio deverá chegar nas próximas horas ao Porto Rashid, no Dubai, após um trajeto de cerca de 250 quilómetros.O Ministério das Relações Exteriores do Irão confirmou na quarta-feira que a ordem de detenção tinha sido levantada, mas garantiu que a investigação ainda não terminou.viajava por águas internacionais no Estreito de Ormuz - uma hidrovia estreita que liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico - quando foi detido no dia 19 de julho pela Guarda Revolucionária do Irão.O navio com as cores britânicas foi apreendido pelas autoridades iranianasDe acordo com os militares iranianos, ocolidiu com um barco de pesca e recusou-se a responder às ligações, segundo apurou a BBC . Contudo, os proprietários britânicos reveleram que não existem quaisquer provas do sucedido.Ainda assim, o petroleiro foi transportado para o porto de Bandar Abbas, no Irão, onde permaneceu ancorado por mais de dois meses.A apreensão do petroleiro ocorreu duas semanas depois de o navio-tanque iraniano- anteriormente conhecido como- ter sido detido em Gibraltar com a ajuda dos fuzileiros navais reais do Reino Unido.era suspeito de violar as sanções da União Europeia impostas à Síria, mas foi libertado em agosto.