Steve Bannon condenado a três anos após assumir culpa de desvio de fundos

Ao assumir a culpa de terdurante seu primeiro mandato, Bannon evitou cumprir pena firme de cadeia."As partes chegaram a um acordo de confissão. O Sr. Bannon declarar-se-á culpado da acusação 5 da acusação (...). Irá receber uma dispensa condicional", disse o promotor Jeffrey Levinson.

Esta é a segunda condenação criminal de Bannon depois dele ter cumprido pena de prisão por desacato ao Congresso.







O juiz impôs a sentença acordada de dispensa condicional de três anos, período durante o qual Bannon não pode atuar como diretor de uma instituição de caridade ou arrecadar fundos para uma organização sem fins lucrativos.





Está também proibido de usar dados coletados de doadores do programa "We Build the Wall".

Bannon disse após a audiência que, e investigar o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, que intentaram ambos processos bem-sucedidos contra Trump.

"Letitia James é a ameaça existencial à administração Trump", disse Bannon.



"Disposição espetacular"



O advogado de defesa Arthur Aidala disse que aconselhou Bannon a contestar porque não achava que Bannon conseguiria uma resposta justa dos jurados em Manhattan.



“Esta é uma disposição espetacular para ele”, disse Aidala, observando que a dispensa condicional não impõe limitações reais a Bannon, exceto o trabalho de caridade. "We Build the Wall" prometeu que 100% das doações financiariam um muro ao longo da fronteira sul dos EUA, mas Bannon redirecionou o dinheiro para outro lugar.



Bannon, que serviu como conselheiro sénior de Trump durante o seu primeiro mandato, foi indiciado em setembro de 2022.





Numa primeira fase, Steve Bannon declarou-se inocente e o julgamento estava marcado para começar em 4 de março.





O ex-conselheiro foi inicialmente acusado em tribunal federal com três co-réus. No entanto, Trump perdoou Bannon, mas não os co-réus, cujos confiscos de bens através da acusação recuperaram dinheiro para doadores defraudados.



Bannon defraudou os doadores da organização sem fins lucrativos ao prometer falsamente que nenhum dinheiro doado seria usado para pagar o salário do presidente do grupo "We Build the Wall", Brian Kolfage, enquanto secretamente canalizava centenas de milhares de dólares para ele, lavando-os através de entidades terceirizadas, disseram os promotores.



A campanha usada por Bannon alegava representava que os envolvidos usariam o dinheiro para construir o muro da fronteira de forma privada, e os promotores disseram que uma "peça central da mensagem pública em apoio a este esforço de arrecadação de fundos era que Kolfage não estava aceitando um centavo de compensação".





Os registros financeiros mostram que Kolfage recebeu, de acordo com um acordo salarial secreto, um pagamento adiantado de US$ 100 mil e pagamentos mensais de aproximadamente US$ 20 mil.