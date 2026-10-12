Steve McQueen: "Num momento em que a verdade não conta, interessa-me o Amor"

Aos jornalistas, Steve McQueen revela o que sentiu ao ouvir as duas versões: "é daquelas coisas em que simplesmente senti que, juntando estas duas coisas, estas duas pedras, se cria fogo. E sei com certeza que ficariam extraordinários, felizes com esta colaboração, com este dueto. E isso eleva a música a outro nível, de certa forma".









O cineasta e artista plástico acredita que "cada um levará a sua narrativa quando entrar no espaço" e que poderá ser "a sua banda sonora".



Amor em tempo de pós-verdade

Questionado sobre a relação do trabalho com o tempo que vivemos, Steve McQueen afirma que "não quer parecer antiquado, nem hippie, mas o amor precisa de ser recordado. Há uma coisa que nos resta, quando a verdade já não é válida, quando não confiamos nos políticos, nem sequer nos nossos amigos, há uma coisa que nos pode unir: o amor".





Antes da abertura desta instalação, Steve McQueen pediu que todos desliguem ao entrar no espaço, adianta que "na maior parte das exposições convidam-nos a usar os olhos, aqui somos chamados a usar os ouvidos e desligar do mundo lá fora".





Paralelamente à exposição, com curadoria de Lekha Hileman, vai será apresentado um ciclo de filmes dedicado à obra cinematográfica de McQueen. Alguns alcançaram sucesso internacional, como "12 Anos Escravo", vencedor de três Óscares em 2013.



