Stoltenberg reitera que países devem levantar restrições de uso das armas pela Ucrânia

O secretário-geral da NATO sublinha, ainda assim, que a decisão de levantar as restrições depende de cada Estado.Stoltenberg garante que a Aliança Atlântica não vai enviar tropas para a Ucrânia e esclarece, também, que a entrega de equipamento ao país para que se possa defender não é o mesmo que fazer parte do conflito.Portugal faz-se representar pela embaixadora permanente no Comité de Segurança e Defesa.Nuno Melo ficou em Portugal para receber o presidente da Ucrânia.