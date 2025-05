Subida do nível do mar provocará uma "migração catastrófica para o interior"

Se o aumento do nível do mar subir apenas 20 centímetros até 2050, os danos globais por inundação deverão atingir um trilião de dólares por ano.





Neste processo de transgressão do mar por terra adentro serão atingidas 136 das maiores cidades costeiras do mundo e imprimirá grande impacto na vida e nos meios de subsistência das pessoas.





Atualmente, cerca de 230 milhões de pessoas vivem em áreas costeiras localizadas a um metro acima do nível do mar. A estas somam-se, pelo menos, mais mil milhões a residirem num patamar situado a dez metros acima do nível atual do mar.



“A perda de massa contínua de camadas de gelo representa uma ameaça existencial para todas as populações costeiras do mundo” sublinhou Stokes.





Andrea Dutton, investigadora em Geologia da Universidade de Wisconsin-Madison, coautora da análise aponta que “os indicadores recuperados de períodos quentes anteriores sugerem que o aumento do nível do mar atingirá vários metros e podem ser esperados quando a temperatura média global atinge 1,5ºC ou mais”.







Migração "maciça" e "catastrófica"





A subida do nível do mar em pelo menos um a dois metros é agora inevitável, disseram os cientistas, citados na publicação britânica The Guardian, mas acreditam que se se conseguir estimar uma temperatura para um limite seguro para as camadas de gelo antes de atingir o ponto de "inflexão”, será possivel antecipar medidas para melhor adaptar as populações que têm que abandonar a linha costeira.







Se os decisores não prestarem atenção à questão do limite seguro, podem não ter tempo para estabelecer planos para a deslocação de pessoas.



Os cientistas argumentam que mesmo que a crise climática seja revertida e o planeta regresse à temperatura pré-industrial, “ainda levará centenas a milhares de anos para que as camadas de gelo se recuperem”. Implica que a terra perdida para o aumento do nível do mar assim permanecerá durante um longo período de tempo, “talvez até que a Terra entre na próxima era glacial”.







“Se quisermos desacelerar o aumento do nível do mar proveniente do degelo das camadas das calotes polares, é claro que será necessário retornar a níveis de temperatura mais baixos do que os que temos atualmente”, de acordo com Stokes. Para mantê-lo "num nível gerenciável, é necessário definir uma meta de temperatura de longo prazo perto de 1ºC, ou até mais baixa", sustenta.







Porém, valerá sempre a pena continuar a apostar em medidas que controlem o aquecimento global.







Ao atrasar a subida do nível do mar dará mais tempo para os decisores prepararem opções para acomodar as populações reduzindo assim o sofrimento humano, acentuam os autores.

