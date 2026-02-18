Subida global da temperatura pode aumentar transmissão de vírus Chikungunya na Europa

Um estudo científico alerta que o aumento global das temperaturas provoque, ao longo dos próximos anos, mais infeções por um vírus transmitido por mosquitos, chamado Chikungunya, que provoca dores nas articulações.

Antena 1 /
Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Unsplash

O aumento das temperaturas torna possíveis as infeções por mais de seis meses em vários países europeus.

Portugal é um dos países identificados no estudo.

Gonçalo Costa Martins - Antena 1

