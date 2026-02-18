Subida global da temperatura pode aumentar transmissão de vírus Chikungunya na Europa

A infeção viral Chikungunya, transmitida pelo mosquito-tigre-asiático e comum em regiões de clima tropical, onde há milhões de casos de infeções todos os anos, pode vir agora a espalhar-se por mais 29 países, incluindo grande parte do continente europeu.





A situação na zona sul da Europa é a mais alarmante. O estudo, publicado no Journal of Royal Society Interface e noticiado esta quarta-feira pelo jornal britânico Guardian, identifica Albânia, Grécia, Itália, Malta, Espanha e Portugal como os seis países sob maior risco de epidemias associadas ao Chikungunya.





Transmitido por mosquitos Aedes, principalmente os das espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus, que sobrevivem e se reproduzem em ambientes quentes, o vírus não tem, para já, o mesmo impacto nos países mais a norte da Europa.





No entanto, segundo o autor principal do estudo, Sandeep Tegar, citado pelo Guardian, “é apenas uma questão de tempo” até que essa realidade se altere e a doença se expanda para essas regiões.





Com base numa análise ao impacto da temperatura no tempo de incubação do vírus no mosquito-tigre-asiático, os cientistas concluíram que a temperatura mínima que permite infeção situa-se nos 2,5 °C, um valor substancialmente inferior ao apontado por estudos anteriores. Já a temperatura máxima favorável à transmissão da doença varia entre os 13°C e os 14 °C.





Até à data, estimava-se que a transmissão da infeção só ocorreria em temperaturas mínimas de 16 °C e 18 °C. Os novos dados indicam que o risco de surtos de chikungunya poderá abranger mais regiões e prolongar-se por períodos mais extensos do que se previa.





A infeção pelo vírus Chikungunya provoca dores articulares intensas e debilitantes, que se podem prolongar ao longo de vários anos. A doença é potencialmente fatal em crianças pequenas e idosos.





O Chikungunya não se transmite diretamente de pessoa para pessoa, mas de acordo com um artigo publicado no portal do Hospital da Luz e redigido pelo médico Saraiva da Cunha, já foram documentados casos de “transmissão de mãe para filho na gravidez e no periparto e na sequência de transfusões de sangue contaminado”.





O vírus, detetado pela primeira vez em 1952 no Planalto Makonde, na Tanzânia, atingiu em grande escala a França e a Itália, no ano passado. Ambos os países registaram centenas de casos de infeção, após vários anos de parcas ocorrências em toda a Europa.





Os invernos frios da Europa costumavam ser uma barreira à atividade dos mosquitos Aedes, mas devido ao aquecimento global, a realidade agora é outra e estes atuam durante todo o ano no sul da Europa. Os cientistas prevêm que, nos próximos anos, a situação tenda a piorar e que os surtos de infeções sejam cada vez mais intensos.





Em declarações ao jornal Guardian, os autores do estudo mostraram-se alarmados com os resultados da análise. Sandeep Tegar, do Centro Britânico de Ecologia e Hidrologia (UKCEH) aponta para o ritmo galopante a que a taxa de aquecimento tem aumentado na Europa que, segundo afirmou, “é aproximadamente o dobro” da média global. Sendo que “o limite inferior de temperatura para a propagação do vírus é muito importante”, as novas estimativas são chocantes”.





De acordo com a Dra. Diana Rojas Alvarez, que lidera a equipa da Organização Mundial da Saúde sobre vírus transmitidos por picadas de insetos e carrapatos, a doença transmitida pelo chikungunya pode ser devastadora, com até 40% das pessoas afetadas a sofrerem de artrite ou dores agudas, mesmo após cinco anos da picada do mosquito.





Apesar do clima ter um enorme impacto na propagação destes casos, a Dra. Alvarez disse ao Guardian que é também responsabilidade da Europa “controlar estes mosquitos para que não se espalhem ainda mais”. A dirigente desta tutela da OMS alerta para a necessidade de educar a comunidade europeia sobre a remoção de água estagnada onde os mosquitos se reproduzem e atenta para a importância de vestir roupas compridas e de cores claras para a prevenção de picadas, bem como o uso de repelente para o mesmo efeito. Além disso, a responsável urge para a atuação das autoridades de saúde na criação de sistemas de vigilância para a doença.





Paralelamente, o principal autor do estudo, Sandeep Tegar afirma que o estudo elaborado pela sua equipa fornece as ferramentas necessárias para que as autoridades locais saibam quando e onde agir.





Atualmente, em Portugal, não é conhecido nenhum caso de infeção por vírus chikungunya, apesar de se registar a presença do mosquito Aedes aegypti na ilha da Madeira desde 2005, e do Aedes albopictus desde 2017 em território continental.