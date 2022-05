Subiu para 25 o número de mortos na explosão que destruiu hotel em Cuba

Imagens partilhadas nas redes sociais revelam danos no hotel emblemático da capital de Cuba, localizado mesmo em frente ao capitólio, sede do Parlamento cubano.



Uma escola, nas imediações, também foi afetada.



A polícia está a investigar as causas da explosão e destruição do hotel que estava vazio, depois de obras de remodelação. Ia ser reinaugurado no dia 10, terça-feira.



No Twitter, a presidência cubana atualiza o número de mortes na sequência de explosão e revela que os indícios apontam para que tenha havido uma fuga gás.



Testemunhas no local referem que um camião de transporte de gás liquefeito explodiu no momento em que passava pelo local.