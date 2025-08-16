Subiu para 321 o número de vítimas mortais das monções que atingem o Paquistão e a Índia
Foto: Reuters
A maioria das pessoas morreu região noroeste do Paquistão. Há ainda dezenas de desaparecidos.
Estão a ser utilizados meios aéreos para o resgate de pessoas que ficaram isoladas.
Durante uma dessas operações um helicóptero de resgate caiu provocando a morte dos cinco tripulantes.
No distrito montanhoso de Mansehra, as equipas de socorro retiraram 1.300 turistas que ficaram retidos devido a deslizamentos de terra.
O estado de alerta mantém-se. Os meteorologistas avisam que são esperadas fortes chuvas torrenciais até à próxima quinta-feira.