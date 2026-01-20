Mundo
Subiu para 41 o número de mortos após acidente ferroviário em Espanha
As equipas de resgate encontraram mais um corpo no comboio numa das carruagens acidentadas no último domingo, adiantou o serviço de emergência 112 da Andaluzia. Assim, o número total de vítimas mortais aumentou para 41.
(em atualização)
As autoridades adiantam ainda que 39 pessoas permanecem hospitalizadas em vários hospitais da Andaluzia: 35 adultos e quatro crianças.
Destes, 13 estão em cuidados intensivos, todas adultas.
