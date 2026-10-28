Submarino nuclear russo lança míssil estratégico que atinge alvo no Ártico

Submarino nuclear russo lança míssil estratégico que atinge alvo no Ártico

Um submarino nuclear russo da Frota do Pacífico lançou um míssil balístico intercontinental a partir de uma posição submersa no Mar de Okhotsk, atingindo o alvo na região ártica de Arkhangelsk, a 600 quilómetros da Finlândia e Noruega.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Antov Vaganov - Reuters

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"Em conformidade com o plano de treino militar, a tripulação do submarino nuclear estratégico Generalissimus Suvorov, do projeto 955A Borei-A, pertencente à Frota do Pacífico, lançou um míssil balístico intercontinental Bulava em direção ao polígono de testes de Chizha, na região de Arkhangelsk", explicou o Ministério da Defesa da Rússia, na rede Telegram.

O comando militar detalhou que o lançamento ocorreu a partir de uma posição submersa no Mar de Okhotsk, no extremo oriente russo, e divulgou um vídeo do exercício.

"As ogivas do míssil atingiram com sucesso o polígono de testes no horário previsto", concluiu o Ministério da Defesa.

O polígono de testes de Chizha situa-se nas margens do Mar Branco, a pouco mais de 600 quilómetros da fronteira com a Finlândia e a Noruega, países cujos líderes, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, e o Presidente finlandês, Alexander Stubb, mantiveram, na véspera, uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Putin alertou ambos os líderes de que a conquista de uma paz justa e duradoura na Ucrânia "só será possível se forem levados em conta, de maneira plena e incondicional, os interesses legítimos da Federação Russa".
Criticou ainda "a política de confronto dos países da União Europeia e da NATO, que leva ao prolongamento das ações militares" entre russos e ucranianos.

Desde a criação dos Bulava, a Rússia realizou mais de 40 lançamentos de teste desses mísseis intercontinentais. O mais recente ocorreu a 05 de novembro de 2024, pelo submarino nuclear `Imperator Alexandr III`.

Um ano antes, o `Generalissimus Suvorov` lançou um míssil Bulava do Mar Branco em direção ao polígono de testes de Kura, localizado em Kamchatka, nas margens do Pacífico.
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