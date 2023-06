Submersível Titan. "Portugal tem estruturas para este tipo de cenários"

O responsável adianta que poderá haver situação de hipotermia devido às baixas temperaturas e há ainda a questão do oxigénio limitado a bordo, bem como uma acumulação tóxica de dióxido de carbono.



Alerta ainda para a possibilidade deste submersível ter perdido a integridade do casco, o que leva a um aumento da pressão no interior e à consequente doença de descompressão.



Essa situação terá de ser tratada de imediato com câmaras hiperbáricas que já estão em caminho do local, adianta.



O Tenente-Coronel Diogo Cavalheiro destaca ainda o impacto emocional e psicológico de uma situação como esta, sobretudo porque tripulantes não têm treino para este tipo de situações.



Nesta declaração à RTP, o Tenente-Coronel destaca que Portugal também tem estruturas preparadas para este tipo de cenários de salvamento de submarinos, nomeadamente na Marinha e no Hospital das Forças Armadas.