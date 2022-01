"Succession", "The Power of the Dog" e primeira Melhor Atriz transexual vencem Globos de Ouro

Os prémios foram anunciados através das redes sociais e na página da Internet da Associação da Crítica Estrangeira em Hollywood (HFPA), sem transmissão porque a associação está debaixo de fogo em Hollywood.Na contabilidade de estatuetas,





Em Hollywood, especula-se se este será o fim da entrega de prémios que começou em 1944, já que a cadeia de televisão NBC deixou cair a transmissão, gigantes como a Netflix e Amazon Studios cortaram relações com a associação, tal como publicistas, e mesmo os nomeados deste ano não reagiram às indicações.





Esta é a lista de vencedores que foi anunciada durante a madrugada em Los Angeles:



Melhor Realização



Jane Campion, "The Power of the Dog"



Melhor Argumento



Kenneth Branagh, "Belfast"



Melhor Filme Dramático



"The Power of the Dog"



Melhor Atriz em Filme Dramático



Nicole Kidman, "Being the Ricardos"



Melhor Ator em Filme Dramático



Will Smith, "King Richard"



Melhor Ator Secundário em Filme



Kodi Smith-McPhee, "The Power of the Dog"



Melhor Atriz Secundária em Filme



Ariana DeBose, "West Side Story"



Melhor Filme Musical ou Comédia



"West Side Story"



Melhor Ator em Filme musical ou comédia



Andrew Garfield, "Tick, tick... BOOM"



Melhor Atriz em Filme musical ou comédia



Rachel Zegler, "West Side Story"



Melhor Filme de Animação



"Encanto" (Walt Disney)



Melhor Filme de Língua Estrangeira



"Drive My Car" (Japão)



Melhor Canção



"No Time To Die" - Billie Eilish, Miles Ale, Finneas O`Connell, "007: Sem Tempo Para Morrer"



Melhor Banda Sonora



Hans Zimmer, "Dune"



Melhor Série Dramática



"Succession" (HBO)



Melhor Atriz em série dramática



Michaela Jaé Rodriguez, "Pose" (FX)



Melhor Ator em série dramática



Jeremy Strong, "Succession" (HBO)



Melhor Atriz Secundária em televisão



Sarah Snook, "Succession" (HBO)



Melhor Ator Secundário em televisão



O Yeong-su, "Squid Game" (Netflix)



Melhor Minissérie ou Filme para Televisão



"The Underground Railroad" (Amazon Prime)



Melhor Atriz em minissérie ou filme para televisão



Kate Winslet, "Mare of Easttown" (HBO)



Melhor Ator em minissérie ou filme para televisão



Michael Keaton, "Dopesick" (Hulu)



Melhor Série Musical ou Comédia



"Hacks" (HBO)



Melhor Atriz em série musical ou comédia



Jean Smart, "Hacks" (HBO)



Melhor Ator em série musical ou comédia



Jason Sudeikis, "Ted Lasso" (Apple+)