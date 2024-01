"Succession" triunfa nos Globos de Ouro

A primeira grande gala da temporada de prémios após o fim da greve dos argumentistas e atores coroou a quarta temporada de "Succession" como Melhor Série Dramática.

A produção da HBO também deu a Kieran Culkin a estatueta de Melhor Ator em Série Dramática, a Sarah Snook a distinção de Melhor Atriz em Série Dramática e Melhor Ator Secundário em televisão para Matthew Macfadyen.

"Adorei cada segundo que passei a interpretar a estranha e incrível nódoa de gordura humana que é o Tom", disse Macfadyen, que conseguiu a sua primeira nomeação e vitória.

"Este é um bom momento para mim", afirmou Kieran Culkin ao aceitar a sua estatueta. "Fui nomeado para um Globo de Ouro há vinte anos e quando esse momento passou, pensei que nunca mais estaria nesta sala", afirmou. "Aceitei que nunca estaria neste palco", acrescentou.

Foi a primeira vitória do ator depois de várias nomeações e um reconhecimento do seu papel como "Roman Roy", um dos herdeiros do império mediático fictício de "Succession".

Para Sarah Snook, foi o segundo Globo de Ouro pelo papel de Shiv. "Esta série mudou a minha vida", disse no discurso de agradecimento. "Toda a gente nela foi incrível", elogiou a atriz, que se mostrou surpreendida pela vitória e disse, ao sair do palco: "Esta sala é tão intimidante".

O criador, Jesse Armstrong, admitiu que optar pelo fim de uma série tão premiada foi "agridoce", mas que noites como esta tornaram tudo mais doce.

Outros vencedores

Outra das séries que saiu vitoriosa do Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, foi "Rixa", uma produção da Netflix. Destacou-se na cerimónia com as três estatuetas da sua categoria: Melhor Atriz para Ali Wong, Melhor Ator para Steven Yeun e Melhor minissérie, série de antologia ou filme para televisão.

Lee Sung Jin, o criador de "Rixa", agradeceu ao condutor que inspirou a história com um "incidente real de fúria ao volante" por ter levado a este desfecho vitorioso.

Na categoria de comédia ou musical, foi a segunda temporada de "The Bear" que se destacou, batendo a última temporada de "Ted Lasso" em toda a linha.

"The Bear" foi considerada a Melhor Série de Comédia ou Musical, valeu a Ayo Edebiri o Globo de Ouro de Melhor Atriz e a Jeremy Allen White o de Melhor Ator nesta categoria.

"Nem posso acreditar que estou nesta sala com estas pessoas que adoro e admiro há tanto tempo", disse o ator, no discurso de agradecimento. "É surreal", continuou, falando para uma audiência com todos os grandes nomes de Hollywood, desde Steven Spielberg e Oprah Winfrey a Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio.

A estatueta de Melhor Atriz Secundária em televisão foi para Elizabeth Debicki, que interpretou a princesa Diana em "The Crown", da Netflix. A atriz afirmou-se espantada e muito agradecida pela distinção.

Todos os vencedores da noite

Esta edição dos Globos de Ouro, a primeira desde a dissolução da Hollywood Foreign Press Association, também introduziu um novo prémio para distinguir o melhor entre os comediantes "stand-up". O vencedor inaugural foi Ricky Gervais, com o seu especial "Armageddon".

Mas o comediante, que se viu envolto em controvérsia neste trabalho por incluir piadas sobre crianças com doenças fatais, não compareceu para receber a estatueta.

No cinema, a cerimónia deu as maiores vitórias a "Oppenheimer", sinalizando uma noite de clara derrota para "Barbie".

Esta é a lista de vencedores nas categorias de televisão:

Melhor Série Dramática

"Succession" (HBO)

Melhor Atriz em série dramática

Sarah Snook, "Succession" (HBO)

Melhor Ator em série dramática

Kieran Culkin, "Succession" (HBO)

Melhor Atriz Secundária em televisão

Elizabeth Debicki, "The Crown" (Netflix)

Melhor Ator Secundário em televisão

Matthew Macfadyen, "Susccession" (HBO)

Melhor Minissérie ou Filme para Televisão

"Rixa" (Netflix)

Melhor Atriz em minissérie ou filme para televisão

Ali Wong, "Rixa" (Netflix)

Melhor Ator em minissérie ou filme para televisão

Steven Yeun, "Rixa" (Netflix)

Melhor Série Musical ou Comédia

"The Bear" (FX)

Melhor Atriz em série musical ou comédia

Ayo Edebiri, "The Bear" (FX)

Melhor Ator em série musical ou comédia

Jeremy Allen White, "The Bear" (FX)

Melhor Performance Stand-Up para Televisão

Ricky Gervais, "Armageddon" (Netflix)