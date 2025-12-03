Sudão. Amnistia acusa rebeldes de crimes de guerra em campo de deslocados

As forças rebeldes lançaram então um ataque em larga escala na região, como parte da campanha para capturar El-Fasher, conquistada em outubro.

Também terão pilhado, incendiado e destruído casas, uma mesquita, pequenos negócios e infraestruturas médicas, civis e religiosas, protegidas pelo Direito Internacional.

O Sudão está a viver uma guerra civil desde abril de 2023, quando rebentou uma luta de poder entre as Forças Armadas Sudanesas e as RSF, unidas após o golpe de Estado que depôs o presidente Abdel Fattah al-Burhan, em 2021.



A denúncia parte da Amnistia Internacional, num relatório publicado esta quarta-feira, que acusa as RSF de terem cometido crimes de guerra.Nointitulado “Um refúgio destruído: violações das RSF no campo de Zamzam para pessoas deslocadas internamente no Darfur”, a organização recolhe testemunhos oculares, fontes como a ONU, vídeos e fotografias, dos acontecimentos que tiveram lugar entre 11 e 13 de abril de 2025.denuncia a organização, que acrescenta queAs forças rebeldes também terão, de acordo com vídeos e relatos recolhidos pela Amnistia,(JFASM, ou Forças Conjuntas) – uma aliança de antigos grupos rebeldes de Darfur, que lutam ao lado das Forças Armadas Sudanesas (SAF) – e às SAF”.O ataque obrigou à fuga de 400 mil pessoas do campo de deslocados internos de Zamzam, com os refugiados ainda a sofrerem de fome e de sede durante a fuga, para além de falta de assistência médica.“O ataque horrível e deliberado das RSF contra civis desesperados e famintos no campo de Zamzam revelou, mais uma vez, o seu alarmante desrespeito pela vida humana”, lamenta a secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnès Callamard, que acusa países como os Emirados Árabes Unidos de alimentar o conflito através do negócio de armas entre o país e as RSF.Callamard apela, ainda, ao alargamento do embargo de armas “que atualmente se aplica ao Darfur ao resto do país”, exortando organizações como a União Africana, a União Europeia e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), e países como os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos, o Reino Unido, a China e a Rússia a “absterem-se de transferir armas e munições para as RSF, as Forças Armadas Sudanesas (SAF) e outros intervenientes”.Os episódios mais recentes deste conflito incluem a tomada de El-Fasher, em Darfur do Norte, em outubro, por parte das RSF, após um cerco de 18 meses, e na alegada tomada de Babnusa, no Cordofão Ocidental, pelos rebeldes, algo que as Forças Armadas rejeitam.Já foram apresentadas várias propostas de cessar-fogo.