Mundo
Sudão. Ataque contra campo de deslocados matou mais de mil pessoas em abril
Mais de mil civis foram mortos em abril no campo de deslocados de Zamzam, no norte de Darfur, no Sudão, durante um ataque de paramilitares em conflito com o governo, anunciou o Alto Comissariado para os Direitos Humanos.
Num relatório, o Alto Comissariado fala em "massacres, violações e outros atos de violência sexual, tortura e raptos" perpetrados durante esta ofensiva, que ocorreu entre 11 e 13 de abril.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o ataque, da responsabilidade das Forças de Apoio Rápido, provocou pelo menos 1.013 mortos.
