Sudão. Ataque contra campo de deslocados matou mais de mil pessoas em abril

Num relatório, o Alto Comissariado fala em "massacres, violações e outros atos de violência sexual, tortura e raptos" perpetrados durante esta ofensiva, que ocorreu entre 11 e 13 de abril.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o ataque, da responsabilidade das Forças de Apoio Rápido, provocou pelo menos 1.013 mortos.