Sudão. Deslizamento de terras destrói aldeia e mata mais de mil pessoas

por Cristina Sambado - RTP
Exército de Libertação do Sudão via Reuters

Um deslizamento de terras provocado por fortes chuvas soterrou uma aldeia no oeste do Sudão, no domingo, matando cerca de mil pessoas, revelou esta terça-feira o grupo armado que controla a região.

"Acompanhamos com profunda tristeza e preocupação os trágicos acontecimentos que afetaram os residentes da aldeia de Tarasin, devido aos enormes e devastadores deslizamentos de terras que atingiram a aldeia, localizada no centro de Jebel Marra, no distrito de Amo", afirmou o Movimento do Exército de Libertação do Sudão (SLM, na sigla em inglês).

A aldeia de Tarasin, está inserida na cordilheira montanhosa de Jebel Marra, que se estende por cerca de 160 quilómetros a sudoeste de Darfur e atinge mais de três mil metros de altitude, é uma zona remota e de difícil acesso. De acordo com os relatos iniciais, todos os residentes, cerca de mil pessoas, incluindo "homens, mulheres e crianças", morreram no deslizamento de terras ocorrido no domingo, e apenas uma pessoa sobreviveu.

Fotos publicadas pelo movimento mostram moradores reunidos sobre um enorme deslizamento de terras e rochas num vale rodeado de altas montanhas. Outras imagens publicadas pelo SLM nas redes sociais mostram a aldeia soterrada por uma espessa camada de lama, árvores arrancadas e vigas partidas.

O SLM, grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour, enfatizou em comunicado que a aldeia de Tarasin foi "completamente destruída" e apelou às Nações Unidas para que prestem apoio na recuperação dos corpos e na remoção dos escombros.

“Tarasin, famosa pela sua produção de citrinos, foi completamente arrasada", acrescenta o comunicado.

A região é propensa a deslizamentos de terra, principalmente durante a estação das chuvas, que atinge o pico em agosto. Um deslizamento de terras em 2018 na cidade vizinha de Toukoli matou pelo menos 20 pessoasApelo à ajuda internacional
O governador pró-exército do Darfur, Minni Arko Minnawi, classificou o deslizamento de terras como uma "tragédia" e apelou às "organizações humanitárias internacionais para que intervenham urgentemente" e prestem assistência.

"A tragédia é maior do que o nosso povo pode suportar sozinho. (...) Perdemos um grande número de pessoas num desastre natural devastador e oferecemos as nossas condolências às vítimas e suas famílias", escreveu o governador.

Grande parte do Darfur, incluindo a área do deslizamento, continua praticamente inacessível aos trabalhadores humanitários devido aos combates, embora tenha sido declarada fome em várias áreas.

Os deslizamentos ocorrem durante a estação das chuvas, o que torna frequentemente intransitáveis as estradas montanhosas e as áreas remotasGuerra civil dura há dois anos
O Sudão está envolvido numa guerra entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido no estado de Darfur do Norte, o que levou à deslocação forçada de pessoas que procuravam refúgio nas montanhas de Jebel Marra, deixando-as especialmente expostas às devastadoras inundações anuais no Sudão.
A guerra no Sudão, que opõe as RSF ao exército desde abril de 2023, causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e o deslocamento de cerca de 13 milhões, tornando o país o palco da pior catástrofe humanitária do planeta.
O exército retomou o controlo do Sudão central este ano, particularmente da capital, Cartum. A RSF, por sua vez, domina a maior parte do Darfur e partes do sul do país.

Depois de perderem o controlo da capital, Cartum, em março, os paramilitares intensificaram os seus ataques com drones contra instalações civis e vitais nas mãos das Forças Armadas, especialmente no nordeste e sul do Sudão, com o objetivo de prejudicar economicamente o Governo controlado pela cúpula militar.

No sábado, pelo menos 19 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em ataques aéreos em al-Fashir e também numa clínica alvo do exército regular, de acordo com uma fonte médica e a ONG Emergency Lawyers.

O SLM manteve-se neutro na batalha entre os principais inimigos na guerra civil do Sudão, o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido paramilitares. Os dois adversários disputam o controlo de al-Fashir, capital vizinha do estado do Darfur do Norte, que está cercado pelas Forças de Defesa Revolucionárias (FRS) e sofre de fome.Os residentes de al-Fashir e das áreas próximas procuraram abrigo em Jebel Marra, embora os alimentos, abrigo e material médico sejam insuficientes e milhões de milhares tenham sido expostos às chuvas. Tawila, onde a maioria chegou, está a braços com um surto de cólera.

A guerra devastou as infraestruturas deste país do Nordeste de África e criou aquilo que a ONU descreve como uma das maiores crises de deslocações e de fome do mundo. Cerca de 10 milhões de pessoas estão atualmente deslocadas internamente no Sudão, enquanto outros quatro milhões fugiram para países vizinhos, segundo a ONU.
