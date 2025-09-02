Sudão. Deslizamento de terras destrói aldeia e mata mais de mil pessoas

"Acompanhamos com profunda tristeza e preocupação os trágicos acontecimentos que afetaram os residentes da aldeia de Tarasin, devido aos enormes e devastadores deslizamentos de terras que atingiram a aldeia, localizada no centro de Jebel Marra, no distrito de Amo", afirmou o Movimento do Exército de Libertação do Sudão (SLM, na sigla em inglês).



A aldeia de Tarasin, está inserida na cordilheira montanhosa de Jebel Marra, que se estende por cerca de 160 quilómetros a sudoeste de Darfur e atinge mais de três mil metros de altitude, é uma zona remota e de difícil acesso. De acordo com os relatos iniciais, todos os residentes, cerca de mil pessoas, incluindo "homens, mulheres e crianças", morreram no deslizamento de terras ocorrido no domingo, e apenas uma pessoa sobreviveu.



Fotos publicadas pelo movimento mostram moradores reunidos sobre um enorme deslizamento de terras e rochas num vale rodeado de altas montanhas. Outras imagens publicadas pelo SLM nas redes sociais mostram a aldeia soterrada por uma espessa camada de lama, árvores arrancadas e vigas partidas.



O SLM, grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour, enfatizou em comunicado que a aldeia de Tarasin foi "completamente destruída" e apelou às Nações Unidas para que prestem apoio na recuperação dos corpos e na remoção dos escombros.



“Tarasin, famosa pela sua produção de citrinos, foi completamente arrasada", acrescenta o comunicado.



A região é propensa a deslizamentos de terra, principalmente durante a estação das chuvas, que atinge o pico em agosto. Um deslizamento de terras em 2018 na cidade vizinha de Toukoli matou pelo menos 20 pessoas Apelo à ajuda internacional

O governador pró-exército do Darfur, Minni Arko Minnawi, classificou o deslizamento de terras como uma "tragédia" e apelou às "organizações humanitárias internacionais para que intervenham urgentemente" e prestem assistência.



"A tragédia é maior do que o nosso povo pode suportar sozinho. (...) Perdemos um grande número de pessoas num desastre natural devastador e oferecemos as nossas condolências às vítimas e suas famílias", escreveu o governador.



Grande parte do Darfur, incluindo a área do deslizamento, continua praticamente inacessível aos trabalhadores humanitários devido aos combates, embora tenha sido declarada fome em várias áreas.



Os deslizamentos ocorrem durante a estação das chuvas, o que torna frequentemente intransitáveis as estradas montanhosas e as áreas remotas Guerra civil dura há dois anos

O Sudão está envolvido numa guerra entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido no estado de Darfur do Norte, o que levou à deslocação forçada de pessoas que procuravam refúgio nas montanhas de Jebel Marra, deixando-as especialmente expostas às devastadoras inundações anuais no Sudão.

A guerra no Sudão, que opõe as RSF ao exército desde abril de 2023, causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e o deslocamento de cerca de 13 milhões, tornando o país o palco da pior catástrofe humanitária do planeta.

O exército retomou o controlo do Sudão central este ano, particularmente da capital, Cartum. A RSF, por sua vez, domina a maior parte do Darfur e partes do sul do país.



Depois de perderem o controlo da capital, Cartum, em março, os paramilitares intensificaram os seus ataques com drones contra instalações civis e vitais nas mãos das Forças Armadas, especialmente no nordeste e sul do Sudão, com o objetivo de prejudicar economicamente o Governo controlado pela cúpula militar.



No sábado, pelo menos 19 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em ataques aéreos em al-Fashir e também numa clínica alvo do exército regular, de acordo com uma fonte médica e a ONG Emergency Lawyers.



O SLM manteve-se neutro na batalha entre os principais inimigos na guerra civil do Sudão, o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido paramilitares. Os dois adversários disputam o controlo de al-Fashir, capital vizinha do estado do Darfur do Norte, que está cercado pelas Forças de Defesa Revolucionárias (FRS) e sofre de fome. Os residentes de al-Fashir e das áreas próximas procuraram abrigo em Jebel Marra, embora os alimentos, abrigo e material médico sejam insuficientes e milhões de milhares tenham sido expostos às chuvas. Tawila, onde a maioria chegou, está a braços com um surto de cólera.



A guerra devastou as infraestruturas deste país do Nordeste de África e criou aquilo que a ONU descreve como uma das maiores crises de deslocações e de fome do mundo. Cerca de 10 milhões de pessoas estão atualmente deslocadas internamente no Sudão, enquanto outros quatro milhões fugiram para países vizinhos, segundo a ONU.