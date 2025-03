Sudão do Sul. Oposição denuncia prisão do vice-presidente Riek Machar

"Os seus guarda-costas foram desarmados e um mandato de captura foi-lhe entregue ao abrigo de crimes não especificados. Estão a decorrer tentativas de o localizar", referiu em comunicado, o SPLM-IO. Horas depois confirmou que o vice-presidente fo idetido. O partido condenou uma "violação evidente da Constituição e do Acordo de Paz Revitalizado", que pôs fim à guerra de 2013-18 entre as forças leais a Machar e as do presidente Salva Kiir.





A situação tem estado a preocupar as Nações Unidas, que, esta quarta-feira, apelaram a um encontro entre os líderes do país, o presidente Salva Kiir e Riek Machar, para evitar o regresso a um "conflito generalizado" no país.



Depois de anos de relativa acalmia, a tensão política regressou ao Sudão do Sul na véspera de eleições e depois do presidente Salva Kiir, de 73 anos, ter iniciado há alguns meses manobras para garantir a sua sucessão.

Ao mesmo tempo, tem tentado afastar o principal rival, Riek Machar, do plano político, através de remodelações ministeriais. Mais de 20 aliados políticos e militares de Machar no seio do governo de coligação e do exército foram detidos desde fevereiro, e muitos estão detidos em segredo.

Antes da invasão domiciliária, a residência de Machar em Juba, capital do Sudão do Sul, estava cercada há já três semanas por forças governamentais.

Nessa altura foram detidos o ministro do Petróleo e de diversos altos responsáveis militares, aliados do vice-presidente, sem que fossem dadas quaisquer razões para as detenções. Conflito alastra





Confrontos entre o exército federal leal ao presidente Salva Kiir e o Exército Branco, uma milícia acusada de colaborar com Machar, têm abalado o país nas últimas semanas, sobretudo no nordeste e ameaçam já a capital.







Os habitantes de Juba foram acordados esta madrugada com disparos de artilharia depois de confrontos ao longo de 24h00. O braço armado do partido da oposição, liderado por Riek Machar, acusou as forças federais do presidente Kiir de ter atacado dois centros de treino dos seus homens, às portas da cidade.





Apesar do regresso à normalidade esta quarta-feira, depois dos disparos matinais, a tensão mantinha-se elevada na capital. "Tenho a impressão de regressar à guerra, quando necessitamos de paz", afirmou à agência France Press uma das habitantes, Lilian Sukeji.





"A violência que rebentou em março em Nasir parece espalhar-se a um certo número de Estados do Sudão do Sul", reconheceu Daniel Akech, investigador do Grupo de Crise Internacional, à AFP. "A recusa de Kiir e de Machar de iniciar um diálogo, apesar da pressão internacional, constitui um alerta vermelho", estimou ainda.



Se o conflito chegar a vias de fato será muito difícil de controlar, acrescentou Akech, e poderá escapar rapidamente ao controlo dos dois líderes.







A situação tem-se complicado com a intervenção de forças armadas do Uganda que têm combatido as forças de Machar no sul, a pedido de Kiir.





Segunda-feira, Keir Machar acusou o Uganda de violar um embargo de armas das Nações Unidas, ao entrar no Sudão do Sul com unidades blindadas e da força aérea e conduzir ataques aéreos no país.



Apelo da ONU





"Encorajamos o presidente e o vice-presidente a adotar as medidas necessárias para evitar novos confrontos militares e estaeblecer a calma, encontrando-se para resolver os seus diferendos", apelou Nicholas Haysom, o chefe da missão da ONU no país, Minuss, em comunicado.





Haysom já denunciou recentes ataques indiscriminados contra civis, incluindo bombardeamentos aéreos com engenhos contendo "um líquido extremamente inflamável".

O Sudão do Sul é um dos países mais jovens do planeta e vive em instabilidade crónica, sobretudo devido à rivalidade entre os dois maiores grupos étnicos do Sudão do Sul, os Dinka, dedicados à pastorícia, e os Nuer, seminómadas, a qual afeta toda a política e o equilíbrio de poderes.





A guerra civil entre os líderes de cada grupo, Kiir e Machar, fez mais de 400 mil mortos e levou à deslocação de quatro milhões de pessoas, entre 2013 e 2018.