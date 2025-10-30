Sudão. Escalada militar no país com a pior crise humanitária do mundo

Reações internacionais à situação do Sudão e dos sudaneses



- WASHINGTON -



Os senadores republicanos e democratas norte-americanos pediram uma "resposta enérgica" do governo do presidente Donald Trump depois das Forças de Apoio Rápido (RSF), grupo paramilitar, terem tomado novas áreas do Sudão e, segundo relatos, terem atacado civis.



- LONDRES -



Manifestantes reuniram-se em frente a Downing Street para demonstrar solidariedade com o povo do Sudão, à medida que a brutal guerra de dois anos no país entra numa nova e mais perigosa fase.



- SUDÃO-



A guerra no Sudão eclodiu em Abril de 2023 devido à disputa de poder entre o exército sudanês e os paramilitares das RSF.

O conflito desencadeou ondas de violência étnica. Criou a pior crise humanitária do mundo e mergulhou várias regiões na fome. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas e cerca de 13 milhões deslocadas.