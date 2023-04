Sudão. Paramilitares anunciam trégua de 72 horas e militares prometem transição civil

Ao fim de vários dias de intensos combates, as RSF anunciaram o cessar-fogo de 72 horas a partir desta sexta-feira, a marcar o início do feriado muçulmano do Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadão, o mês sagrado do jejum e da oração muçulmanos, para permitir reencontros familiares., afirmam as RSF, em comunicado citado pela Reuters.

Antes do anúncio do cessar-fogo, os residentes de Cartum e da cidade irmã Bahri (do outro lado do rio Nilo) revelaram que as localidades tinham sido bombardeadas numa altura em que estava a previsto começar as orações matinais do Eid.

Para já, não há informação de que o exército vá respeitar o cessar-fogo. E"Estamos confiantes de que ultrapassaremos esta provação com a nossa formação, sabedoria e força, preservando a segurança e unidade do Estado, permitindo-nos que nos seja confiada a transição segura para um governo civil", afirmou o responsável, numa mensagem vídeo para assinalar o feriado do Eid al-Fitr."O nosso país está a sangrar. A ruína e a destruição e o som de balas não deixaram lugar para a felicidade que todos merecem no nosso amado país".Na quinta-feira, os militares do Sudão descartaram negociações com as Forças de Apoio Rápido, afirmando que só aceitariam a rendição.

Desde o início dos combates no sábado já morreram 330 pessoas, incluindo nove crianças, e 3.200 ficaram feridas.

, parte fundamental de um acordo assinado em dezembro para formar um novo governo civil e reativar a transição.O processo de conversações começou com mediação internacional, depois de Al Burhan liderar um golpe em outubro de 2021, que derrubou o então primeiro-ministro de Unidade, Abdala Hamdok, nomeado para o cargo como resultado de contactos entre civis e militares, na sequência do motim de abril de 2019, que pôs fim a 30 anos do regime de Omar Hasan al-Bashir.Segundo a France Presse, que cita o ICG, “um conflito prolongado no Sudão poderá ser a ruína do país”, que é o terceiro maior produtor de ouro em África e um dos mais pobres do nundo.Para o ICG uma guerra civil no Sudão pode provocar desestabilização nos países vizinhos: Chade, República Centro-Africana e Líbia já afetados, em graus variáveis, pela violência".

Apelo da ONU

Na quinta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, definiu como "prioridade imediata" no Sudão um cessar-fogo de "pelo menos três dias", tendo em conta o Eid al-Fitr.No final de uma reunião convocada pela União Africana para abordar a dramática situação no Sudão, na sede da ONU, em Nova Iorque, Guterres disse ter assistido a um forte consenso de todos os participantes em condenar os combates no Sudão e em pedir o fim das hostilidades., sublinhou.O secretário-geral da ONU manifestou ainda preocupação com o número de vítimas civis, com a situação humanitária e com a perspetiva de uma nova escalada do conflito.

Vinte mil pessoas já fugiram do país

Milhares de pessoas fugiram da capital, Cartum, desde o início dos combates no passado sábado. A ONU avança que 20 mil pessoas fugiram dos confrontos em Darfur para procurar segurança no Chade.A agência da ONU para os refugiados revelou que a maioria dos que abandonaram o país eram mulheres e crianças.No sábado, o Programa Alimentar Mundial suspendeu a operação no país, depois de três dos seus colaboradores terem sido mortos nos combates.O país faz fronteira com sete países e situa-se entre o Egito, Arábia Saudita, Etiópia e a volátil região africana de Sahel, e a situação que se vive no Sudão pode agravar o risco alimentar na região.