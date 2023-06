Sudão. Pelo menos dez refugiados congoleses mortos num ataque na capital

"Estou chocado e triste com a notícia de que pelo menos 10 refugiados que viviam no Sudão foram mortos num ataque em Cartum. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) está a tentar contactar e apoiar os sobreviventes", afirmou hoje o chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.

Num comunicado, as FAR elevaram para 25 o número de refugiados mortos no ataque de ontem e disseram que eram todos do Congo.

As forças do exército "cometeram crimes hediondos contra cidadãos inocentes em várias zonas do Estado de Cartum. Aviões do exército (...) efetuaram um bombardeamento indiscriminado e traiçoeiro com barris de explosivos num local habitado por refugiados de países irmãos africanos, matando 25 congoleses, incluindo mulheres e crianças, e dezenas de outros refugiados ficaram feridos", disseram as FAR.

Até à data, o exército sudanês não reagiu a esta informação.

O conflito, que opõe o exército sudanês ao congolês desde 15 de abril, já matou mais de 850 pessoas, feriu mais de 5.500 e provocou a deslocação interna e externa de mais de 1,3 milhões de pessoas, segundo as Nações Unidas.