Sudão. Relatório da Amnistia Internacional denuncia limpeza étnica

O Conselho dos Direitos Humanos da ONU realiza a 3 de julho, em Genebra, um debate urgente sobre o Sudão, perante alertas de risco de atrocidades em larga escala.

O Reino Unido, que pediu a realização do debate juntamente com outros países europeus, alerta que até 500 mil civis podem estar em risco. Londres refere ainda "condições de cerco" na cidade de al-Obeid , com milhares de pessoas sem acesso a ajuda humanitária e intensos ataques com drones.

O pedido foi apoiado pela Alemanha, Irlanda, Noruega e Países Baixos. O debate surge no contexto de denúncias de movimentações das Forças de Apoio Rápido (RSF) na região.



Fonte: Conselho dos Direitos Humanos da ONU