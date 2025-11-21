Mundo
Sudão. Sanções europeias no momento em que se intensifica o conflito
A União Europeia anunciou sanções contra o vice-comandante Abdelraim Dagalo, das Forças de Apoio Rápido, os adversários do exército sudanês numa guerra que já vai no 3º ano.
A medida surge numa altura de intensificação do conflito alimentado por interesses internacionais e que não tem a atenção mundial que tem obtido outros conflitos em curso.
Alan Boswell, especialista na região do Corno de África diz que "ninguém está a ganhar esta guerra"