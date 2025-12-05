Suécia anuncia encerramento gradual da cooperação para desenvolvimento com Moçambique

Segundo uma nota da embaixada sueca, divulgada hoje, a decisão de encerrar gradualmente a cooperação bilateral para o desenvolvimento, que além de Moçambique, inclui também mais quatro países, será concretizada até 31 de agosto de 2026 e visa reformular a cooperação entre a Suécia e estas nações.

"A decisão não está relacionada com qualquer acontecimento em Moçambique, mas sim motivada pelos novos e significativos desafios em matéria de política de segurança nos países vizinhos da Suécia. É também influenciada pela nova orientação estratégica do Governo sueco em matéria de ajuda, que inclui uma redução do conjunto de estratégias de cooperação bilateral", explica-se no documento.

O embaixador sueco em Moçambique, citado na nota, referiu que as relações "positivas e duradouras" entre Moçambique e a Suécia criaram uma base estável para uma parceria renovada e aprofundada.

"A Suécia orgulha-se do contributo que tem feito para o desenvolvimento de Moçambique. Juntos, alcançámos resultados importantes em várias áreas que têm impacto na vida da população moçambicana, incluindo energia e clima, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, inclusão económica e social, ensino superior e investigação, bem como paz e segurança", lê-se na nota, na qual se cita Andrés Jato.

Segundo a embaixada, Moçambique continuará a ser um importante parceiro e aliado da Suécia, assinalando que, com a reorientação, o Governo sueco pretende lançar as bases para uma parceria que dê prioridade aos desafios globais comuns e ao crescimento através do comércio e dos investimentos.

"Em outubro, a Suécia e Moçambique assinaram um memorando de entendimento sobre consultas políticas com o objetivo de continuar a desenvolver o diálogo bilateral e a cooperação em questões globais de interesse comum. A ajuda humanitária da Suécia a Moçambique não é afetada pela decisão, mas continuará para chegar aos mais necessitados", conclui-se.